Вероятно, рубль исчерпал краткосрочный потенциал роста - БКС

Сегодня пара USD/RUB открылась вверх и после кратковременного нисходящего импульса переписала дневную вершину, показывая затем символический рост. Пара EUR/RUB в пятницу также стартовала на положительной территории, после чего ненадолго уходила в небольшой "минус", однако затем возобновила сдержанное повышение. Рубль еще в конце прошлой сессии начал сдавать позиции, игнорируя стабильно высокие нефтяные цены, находящиеся около трехмесячных вершин. Правда, развивающиеся валюты вчера вечером возобновили снижение на общем ухудшении ситуации на мировых площадках. Сегодня глобальные рисковые активы в целом демонстрируют позитивную динамику, а нефть ускорила рост. Однако рубль торгуется в небольшом "минусе", впрочем, другие развивающиеся валюты также не спешат отыгрывать вчерашние потери. Вероятно, рубль исчерпал краткосрочный потенциал роста, и на этих уровнях участники российского рынка готовы покупать валюту за рубли, помня о санкционных рисках. Кроме того, фактор налогового периода постепенно теряет свое влияние, т. к. соответствующие платежи будут осуществляться 25 и 28 февраля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.