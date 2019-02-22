Рубль почти не меняется к доллару и евро днем в пятницу в ожидании новых стимулов

Москва. 22 февраля. Доллар США и евро демонстрируют отсутствие явных изменений на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новостей, способных указать участникам рынка направление дальнейшей динамики рынка.

Курс доллара США составил 65,58 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 0,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,34 руб./EUR1, поднявшись на 3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 1,76 копейки - до 69,52 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,52 копейки, до 65,5149 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,69 копейки, до 74,3332 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и после незначительного укрепления на старте торгов столь же несущественно снижается к доллару и евро днем в пятницу. Участники рынка демонстрируют низкую активность в ожидании новых драйверов, способных указать направление дальнейшего движения рынка.

В частности, трейдеры ждут новых подвижек в торговых переговорах между США и КНР в преддверии истекающего уже на следующей неделе моратория на повышение пошлин. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп в пятницу встретится в Вашингтоне с главой китайской делегации, вице-премьером КНР Лю Хэ.

Поддержку рублю оказывает рынок нефти, цены на которую завершают ростом вторую неделю подряд. Рост цен на нефть обусловлен снижением добычи ОПЕК+ и сигналами о положительных подвижках в американо-китайских торговых переговорах.

"Основное внимание на развивающихся рынках по-прежнему приковано к результатам очередного раунда торговых переговоров США и Китая в Вашингтоне. В частности, сегодня инвесторы ожидают итогов встречи американского президента с китайским вице-премьером - главой делегации. Несмотря на усилившиеся за последние дни надежды на заключение торгового соглашения, ситуация остается неопределенной. Отсутствие фактических результатов переговоров будет все сильнее нервировать участников рынка с приближением изначального "дедлайна" по повышению пошлин 1 марта", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта проводит в пятницу довольно скучные и малоподвижные торги. Сегодня рубль все еще остается под защитой налогового периода и относительно дорогой нефти, но эти факторы опоры не стоит переоценивать. Если США "вспомнят" о том, что планировали ужесточить санкционные рамки, ситуация в рублевых парах очень быстро вернется к той, что была в начале месяца. На мировом рынке валют, тем временем, отчетливо видно снижение интереса к рисковым активам. Чуть позже это может проявиться и в рубле", - отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Вчера вечером американская сторона обвинила Россию в нарушении двусторонних консульских соглашений из-за отсутствия у представителей американского консульства доступа к арестованному главе фонда Baring Vostok, который является гражданином США. Кроме того, на следующей неделе в Конгрессе США будут проводиться слушания по темам кибербезопасности (26 февраля) и защищенности выборного процесса от внешнего влияния (27 февраля). Несмотря на то, что в повестке предстоящих слушаний напрямую не обозначен российский фактор, тема санкционного давления на Россию может вновь проявить себя", - говорит аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 0,64% - до $67,5 за баррель. Котировка фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,86%, до $57,45 за баррель. С начала недели стоимость Brent поднялась на 1,9%, WTI - на 3,4%.

Рост цен на нефть ограничивают данные об увеличении запасов этого топлива в Штатах. Накануне министерство энергетики США сообщило, что товарные запасы нефти в стране выросли по итогам пятой недели подряд - на 3,67 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 3,41 млн баррелей, максимальными темпами с марта прошлого года. Тем временем запасы бензина в США сократились за неделю на 1,45 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 1,52 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 7,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 7,82% годовых, ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 8,24% годовых. В то же время ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,62% и 8,68% годовых соответственно.