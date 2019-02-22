Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов пятницы благодаря продолжающей дорожать нефти

Москва. 22 февраля. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне укрепления котировок "черного золота".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,48-65,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,48 руб./$1 (-8,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 74,3 руб./EUR1 (-1,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 5,4 копейки к уровню закрытия четверга, до 69,45 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,76 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,12 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро благодаря нефти, цены на которую завершают ростом вторую неделю подряд. Рост цен на нефть обусловлен снижением добычи ОПЕК+ и сигналами о положительных подвижках в американо-китайских торговых переговорах.

При этом другие валюты-аналоги демонстрируют незначительную разнонаправленную динамику в пятницу утром, поскольку трейдеры ждут новых подвижек по торговым переговорам между США и КНР в преддверии истекающего уже на следующей неделе моратория на повышение пошлин. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп в пятницу встретится в Вашингтоне с главой китайской делегации, вице-премьером КНР Лю Хэ.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,16% - до $67,18 за баррель. Котировки фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,25%, до $57,1 за баррель.

С начала недели стоимость североморской нефти поднялась на 1%, североамериканской - на 2,3%. Вместе с тем потенциал роста ограничен из-за увеличения товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США выросли по итогам пятой недели подряд - на 3,67 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 3,41 млн баррелей, максимальными темпами с марта прошлого года.

Запасы бензина в США сократились за неделю на 1,45 млн баррелей, запасы дистиллятов - уменьшились на 1,52 млн баррелей. Добыча нефти в США обновила рекорд.

Вместе с тем, по оценкам компании Oil Movements, отслеживающей перемещение танкеров, поставки нефти ОПЕК за четыре недели по 9 марта снизятся на 260 тыс. баррелей в сутки - до 24,8 млн баррелей в сутки.