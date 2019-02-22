Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, индекс МосБиржи поднялся к 2480 пунктам

Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за нефтью и на фоне стабилизации фондовой Европы, индекс МосБиржи поднялся к 2480 пунктам во главе с бумагами "ФСК ЕЭС".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2477,91 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1191,7 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 0,8%.

Доллар стоит 65,51 рубля (-0,06 рубля).

Подорожали рублевые акции "ФСК ЕЭС" (+2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,2% "префы").

В США индексы накануне снизились из-за слабых макроэкономических статданных, при этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite прервал подъем, длившийся восемь сессий.

Заказы на товары длительного пользования в США в декабре увеличились на 1,2% по сравнению с ноябрем вместо ожидавшегося роста на 1,7%. Индекс производственной активности Филадельфии в феврале рухнул до минус 4,1 пункта с 17 пунктов месяцем ранее, опустившись ниже нуля впервые за три года. Эксперты в среднем ожидали более умеренного снижения - до 14 пунктов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что правительство Китая планирует предложить Вашингтону повысить импорт сельскохозяйственной продукции из США на $30 млрд в год в рамках возможного торгового соглашения между двумя странами.

Такая готовность Пекина пойти на уступки повышает вероятность того, что США и КНР сумеют достичь договоренностей до начала марта, когда Штаты планируют новое повышение пошлин на импорт китайских товаров.

Представители США и Китая продолжили переговоры в Вашингтоне. По данным СМИ, стороны обсуждают подписание соглашений в шести сферах, включая сельское хозяйство, интеллектуальную собственность и принудительную передачу технологий.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,9%), также нет единого вектора в Европе (FTSE, DAX, CAC40 изменяются в пределах 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

США и КНР стремятся достичь соглашения прежде, чем 1 марта истечет срок приостановки повышения пошлин на импорт китайских товаров. Ранее СМИ сообщали, что представители Китая и США работают над рядом соглашений в ключевых сферах, включая сельское хозяйство и защиту интеллектуальной собственности. В пятницу состоится встреча между американским президентом Дональдом Трампом и главой китайской делегации, вице-премьером КНР Лю Хэ.

Накануне стало известно, что объем японского экспорта в январе упал рекордными темпами более чем за два года - на 8,4% в годовом выражении.

Нефть Brent в пятницу закрепляется выше $67 за баррель, цена на $0,25 превышает уровень, зафиксированный при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $67,11 за баррель (+0,1% и -0,01% накануне), апрельская цена WTI - $57,08 за баррель (+0,2% и -0,4% в четверг).

Неделя завершается ростом второй раз подряд благодаря снижению добычи ОПЕК+ и сигналам о положительных подвижках в американо-китайских торговых переговорах. Вместе с тем потенциал роста ограничен из-за увеличения товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США выросли по итогам пятой недели подряд - на 3,67 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 3,41 млн баррелей, максимальными темпами с марта прошлого года. Добыча нефти в США обновила рекорд.

Как отмечает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, на протяжении нескольких последних торговых сессий стало понятно, что "быки" без свежей порции "зеленого" корма будут выдыхаться. В тоже время и продавать бумаги, которые с начала года принесли немало, жалко. Тем более что рынок поддерживает консолидирующаяся сейчас в районе $67 за баррель нефть Brent, которая все-таки должна дойти до отметки $70 за баррель.

Накануне СМИ сообщили о прорыве в переговорах по торговым спорам между США и Китаем. Складывается впечатление, что стороны все-таки достигли компромисса, и в ближайшее время будут урегулировать детали. Однако Америка на этот позитив отреагировала продажами, что могло стать следствием фиксации прибыли "по факту". Возможно, за этим последует очередная волна роста, связанная с переосмыслением перспектив мировой экономики. Пока прогнозировать динамику американских индексов очень сложно, а российские инвесторы будут следовать за заокеанскими индикаторами. Своих идей у рынка акций РФ нет.

В итоге, среднесрочным инвесторам стоит набраться выдержки и быть готовым распродавать бумаги при уходе рынка ниже 2440 пунктов по индексу МосБиржи. На рынке нет избыточных "длинных" или "коротких" позиций, закрытие которых может привести к сильным движениям рынка, считает А.Антонов.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, опубликованные накануне опережающие индикаторы деловой активности (PMI) в Европе и в США свидетельствуют о продолжающемся замедлении экономик. Особое беспокойство вызывают данные из Германии, где производственный PMI продолжил двигаться ниже пограничной отметки 50 пунктов (47,6 пункта в феврале по сравнению с 49,7 пункта в январе), что свидетельствует о снижении экономической активности.

Цены на нефть не оставляют попыток роста, несмотря на данные Минэнерго США о росте запасов сырья пятую неделю подряд и очередном рекорде добычи в США (12 млн б/с). Рыночные игроки предпочли проигнорировать отраслевые данные, сохраняя оптимистичный настрой на фоне признаков того, что США и КНР достаточно близки к заключению полноценного перемирия в торговых спорах. Кроме того, позитивными для нефти остаются сигналы, исходящие от ОПЕК+, которые указывают на дальнейшее сокращение производства в рамках сделки по поддержке баланса на рынке. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $66,5-67,5 за баррель.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, в целом нельзя сказать, что статистика в США посылает однозначно негативные сигналы (восстановление индексов деловой активности в сфере услуг и вовсе дает шансы на некоторый перелом тенденции), однако при отсутствии явных драйверов для продолжения роста на рынках настроения инвесторов ухудшились.

Одной из ключевых историй на рынках остается вопрос торговых переговоров США-Китай. Стороны продолжают подготавливать меморандумы о намерениях, и, согласно сообщениям СМИ, Китай выразил готовность нарастить закупки у США сельскохозяйственной продукции на $30 млрд в год. Как сообщает Bloomberg, в пятницу президент США Д.Трамп планирует встретиться с вице-премьером Китая Лю Хэ, и комментарии сторон после этого диалога могут в краткосрочной перспективе повлиять на аппетит к риску на рынках. Пока же индекс S&P 500 постепенно приближается к максимумам с середины октября на уровнях 2800-2820 пунктов, и для преодоления этого рубежа крайне желательно увидеть уверенность в разрешении большей части торговых противоречий (без этого локальная коррекция может стать базовым сценарием).

Российский фондовый рынок пока продолжает оставаться под давлением, на горизонте ближайших торговых сессий диапазон 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи может сохранять актуальность. Однако в среднесрочной перспективе есть потенциал для движения в сторону исторических максимумов с упором на бумаги компаний, ориентированных на внутренний спрос, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+5,7%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+5,4%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+4,4%).

Подешевели бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-4%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-3,5%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,309 млрд рублей (из них 1,727 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).