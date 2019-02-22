.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, индекс МосБиржи поднялся к 2480 пунктам
.
ГЛАВНОЕ
Надо сосредоточить внимание на борьбе с бедностью
Выступая с посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточить внимание на борьбе с бедностью в стране и добиться возобновления естественного прироста населения
 
ЦБ консолидирует информацию о плохих клиентах банков
Банк России возьмет на себя роль поставщика информации о потенциально проблемных клиентах для банковской отрасли, заявил 21 февраля в ходе XI Уральского форума "Информационная безопасность финансовой сферы" зампред ЦБ Василий Поздышев. Речь идет о...
 
Маркетплейс "Яндекса" и Сбербанка будет продавать продукты питания из-за границы
Совместное предприятие Сбербанка и "Яндекса", "Яндекс.Маркет", в конце февраля – начале марта начнет тестировать продажи продуктов питания из-за рубежа через онлайн-магазин Bringly, сообщают "Ведомости", ссылаясь на директора по международному...
 
Эксперимент удался: с 2020 г. всех самозанятых обложат налогом
Эксперимент с налогообложением самозанятых едва начался, но его уже решено признать удачным. Министр финансов Антон Силуанов велел ввести налог на самозанятых по всей России с 2020 г., хотя в силу вступили не все нормы. Могут быть неприятные...
 
22 февраля 2019 года 11:45

Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, индекс МосБиржи поднялся к 2480 пунктам

Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за нефтью и на фоне стабилизации фондовой Европы, индекс МосБиржи поднялся к 2480 пунктам во главе с бумагами "ФСК ЕЭС".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2477,91 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1191,7 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 0,8%.

Доллар стоит 65,51 рубля (-0,06 рубля).

Подорожали рублевые акции "ФСК ЕЭС" (+2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,2% "префы").

В США индексы накануне снизились из-за слабых макроэкономических статданных, при этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite прервал подъем, длившийся восемь сессий.

Заказы на товары длительного пользования в США в декабре увеличились на 1,2% по сравнению с ноябрем вместо ожидавшегося роста на 1,7%. Индекс производственной активности Филадельфии в феврале рухнул до минус 4,1 пункта с 17 пунктов месяцем ранее, опустившись ниже нуля впервые за три года. Эксперты в среднем ожидали более умеренного снижения - до 14 пунктов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что правительство Китая планирует предложить Вашингтону повысить импорт сельскохозяйственной продукции из США на $30 млрд в год в рамках возможного торгового соглашения между двумя странами.

Такая готовность Пекина пойти на уступки повышает вероятность того, что США и КНР сумеют достичь договоренностей до начала марта, когда Штаты планируют новое повышение пошлин на импорт китайских товаров.

Представители США и Китая продолжили переговоры в Вашингтоне. По данным СМИ, стороны обсуждают подписание соглашений в шести сферах, включая сельское хозяйство, интеллектуальную собственность и принудительную передачу технологий.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,9%), также нет единого вектора в Европе (FTSE, DAX, CAC40 изменяются в пределах 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

США и КНР стремятся достичь соглашения прежде, чем 1 марта истечет срок приостановки повышения пошлин на импорт китайских товаров. Ранее СМИ сообщали, что представители Китая и США работают над рядом соглашений в ключевых сферах, включая сельское хозяйство и защиту интеллектуальной собственности. В пятницу состоится встреча между американским президентом Дональдом Трампом и главой китайской делегации, вице-премьером КНР Лю Хэ.

Накануне стало известно, что объем японского экспорта в январе упал рекордными темпами более чем за два года - на 8,4% в годовом выражении.

Нефть Brent в пятницу закрепляется выше $67 за баррель, цена на $0,25 превышает уровень, зафиксированный при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $67,11 за баррель (+0,1% и -0,01% накануне), апрельская цена WTI - $57,08 за баррель (+0,2% и -0,4% в четверг).

Неделя завершается ростом второй раз подряд благодаря снижению добычи ОПЕК+ и сигналам о положительных подвижках в американо-китайских торговых переговорах. Вместе с тем потенциал роста ограничен из-за увеличения товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США выросли по итогам пятой недели подряд - на 3,67 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 3,41 млн баррелей, максимальными темпами с марта прошлого года. Добыча нефти в США обновила рекорд.

Как отмечает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, на протяжении нескольких последних торговых сессий стало понятно, что "быки" без свежей порции "зеленого" корма будут выдыхаться. В тоже время и продавать бумаги, которые с начала года принесли немало, жалко. Тем более что рынок поддерживает консолидирующаяся сейчас в районе $67 за баррель нефть Brent, которая все-таки должна дойти до отметки $70 за баррель.

Накануне СМИ сообщили о прорыве в переговорах по торговым спорам между США и Китаем. Складывается впечатление, что стороны все-таки достигли компромисса, и в ближайшее время будут урегулировать детали. Однако Америка на этот позитив отреагировала продажами, что могло стать следствием фиксации прибыли "по факту". Возможно, за этим последует очередная волна роста, связанная с переосмыслением перспектив мировой экономики. Пока прогнозировать динамику американских индексов очень сложно, а российские инвесторы будут следовать за заокеанскими индикаторами. Своих идей у рынка акций РФ нет.

В итоге, среднесрочным инвесторам стоит набраться выдержки и быть готовым распродавать бумаги при уходе рынка ниже 2440 пунктов по индексу МосБиржи. На рынке нет избыточных "длинных" или "коротких" позиций, закрытие которых может привести к сильным движениям рынка, считает А.Антонов.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, опубликованные накануне опережающие индикаторы деловой активности (PMI) в Европе и в США свидетельствуют о продолжающемся замедлении экономик. Особое беспокойство вызывают данные из Германии, где производственный PMI продолжил двигаться ниже пограничной отметки 50 пунктов (47,6 пункта в феврале по сравнению с 49,7 пункта в январе), что свидетельствует о снижении экономической активности.

Цены на нефть не оставляют попыток роста, несмотря на данные Минэнерго США о росте запасов сырья пятую неделю подряд и очередном рекорде добычи в США (12 млн б/с). Рыночные игроки предпочли проигнорировать отраслевые данные, сохраняя оптимистичный настрой на фоне признаков того, что США и КНР достаточно близки к заключению полноценного перемирия в торговых спорах. Кроме того, позитивными для нефти остаются сигналы, исходящие от ОПЕК+, которые указывают на дальнейшее сокращение производства в рамках сделки по поддержке баланса на рынке. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $66,5-67,5 за баррель.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, в целом нельзя сказать, что статистика в США посылает однозначно негативные сигналы (восстановление индексов деловой активности в сфере услуг и вовсе дает шансы на некоторый перелом тенденции), однако при отсутствии явных драйверов для продолжения роста на рынках настроения инвесторов ухудшились.

Одной из ключевых историй на рынках остается вопрос торговых переговоров США-Китай. Стороны продолжают подготавливать меморандумы о намерениях, и, согласно сообщениям СМИ, Китай выразил готовность нарастить закупки у США сельскохозяйственной продукции на $30 млрд в год. Как сообщает Bloomberg, в пятницу президент США Д.Трамп планирует встретиться с вице-премьером Китая Лю Хэ, и комментарии сторон после этого диалога могут в краткосрочной перспективе повлиять на аппетит к риску на рынках. Пока же индекс S&P 500 постепенно приближается к максимумам с середины октября на уровнях 2800-2820 пунктов, и для преодоления этого рубежа крайне желательно увидеть уверенность в разрешении большей части торговых противоречий (без этого локальная коррекция может стать базовым сценарием).

Российский фондовый рынок пока продолжает оставаться под давлением, на горизонте ближайших торговых сессий диапазон 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи может сохранять актуальность. Однако в среднесрочной перспективе есть потенциал для движения в сторону исторических максимумов с упором на бумаги компаний, ориентированных на внутренний спрос, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+5,7%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+5,4%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+4,4%).

Подешевели бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-4%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-3,5%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,309 млрд рублей (из них 1,727 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 февраля 2019 года 19:36
Рынок акций РФ на неделе консолидировался в коридоре 2450-2500п по индексу МосБиржи
Рынок акций РФ на неделе консолидировался в устоявшемся коридоре 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи на фоне разнополярных внешних факторов: рост мировых площадок и нефти в ожидании заключения финальной торговой сделки США-КНР компенсировался оттоком западного капитала из-за угрозы введения Западом новых антироссийских санкций.    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 19:33
Рубль вечером несколько ускорил рост к доллару и евро благодаря дорожающей нефти
Москва. 22 февраля. Доллар США и евро усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть.    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 19:31
Рынок акций РФ в пятницу поднялся к рубежам 1200п по РТС и 2500п по индексу МосБиржи, лидировали ФСК и Россети
Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за нефтью и фондовыми площадками Европы и США, индексы МосБиржи и РТС поднялись к рубежам 2500 и 1200 пунктов соответственно; лидировали в росте обновившие пик с осени 2017 года акции "Россетей" и бумаги "ФСК ЕЭС".    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 19:13
Сопротивления в паре рубль-доллар находятся на уровнях 65,90 и 66,20, поддержки расположены на отметках 65,35 и 65,15 - ГК "ФИНАМ"
"В последний день торговой недели российская валюта прибавляет порядка 0,3% по отношению к американскому доллару, торгуясь вблизи отметки 65,40. На данном этапе поддержку рублю продолжают оказывать позитивная конъюнктура на сырьевых площадках и динамика валют развивающихся рынков. В текущей...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 19:10
Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли на фоне санкционного затишья
Москва. 22 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли после падения неделей ранее на фоне санкционного затишья и позитивных сигналов с мировых рынков капитала, сформировавшихся на ожиданиях подписания торгового соглашения между США и Китаем.    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 18:43
Sova Capital снизила рейтинг акций и ADR ЛУКОЙЛа до "держать" после переоценки сектора
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых нефтекомпаний РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) и акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) рекомендация была...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 18:26
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций и GDR "Ленты" до "держать" на фоне слабых финрезультатов
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" на 25% - до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". "Лента" опубликовала слабые финансовые показатели за второе...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 18:09
Облигации компании "Обувь России" могут представлять интерес для склонных к риску инвесторов - БКС Глобал Маркетс
В преддверии запланированных на этот год пут-опционов по рублевым выпускам компании "Обувь России" эксперты БКС Глобал Маркетс представляют анализ кредитного качества компании и свою оценку ее облигаций. По итогам 9М18 выручка выросла на 11% г/г до RUB 7.8 млрд, EBITDA - всего на 1% г/г до...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 17:48
Атон начал анализ телекоммуникационного сектора РФ, рейтинг бумаг МТС, Системы и "префов" Ростелекома - "выше рынка"
(изменена редакция заголовка, 1-2-го абзацев и таблицы с учетом новой системы рейтингов "Атона", добавлен 4-й абзац) Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала аналитическое освещение компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Виктора Димы и Анны Бутко. Рейтинг...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 17:32
Американский доллар немного вернулся вверх, оставив нас гадать о следующих шагах - Saxo Bank
Из-за минорного тона последних экономических данных устойчивость риск-аппетита несколько спала, констатирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Вчера очень негативным сюрпризом стал февральский доклад ФРБ Филадельфии: производственный индекс, как указал Дэвид Розенберг, оказался самым...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 17:13
Дорогая нефть стимулирует сланцевых производителей в США - Julius Baer
В то время как Саудовская Аравия добровольно сокращает добычу и экспорт "черного золота", американские производители продолжают заливать рынок сланцевой нефтью, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Согласно опубликованным в четверг данным, запасы сырья в США...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 16:44
Вероятно, рубль исчерпал краткосрочный потенциал роста - БКС
Сегодня пара USD/RUB открылась вверх и после кратковременного нисходящего импульса переписала дневную вершину, показывая затем символический рост. Пара EUR/RUB в пятницу также стартовала на положительной территории, после чего ненадолго уходила в небольшой "минус", однако затем возобновила...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 16:20
Рынок акций может сохранить "плюс" до закрытия торгов - "Открытие Брокер"
"В начале дня российский рынок чувствовал себя неуверенно на фоне слабости азиатских индексов. Однако европейские торги уже проходили в более позитивном ключе, что и помогло отечественным инвесторам сосредоточиться на покупках. Санкционная тема пока находится на втором плане, поэтому не вызывает...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 15:45
Техническая картина по российским индексам пока выглядит нейтрально - ГК "ФИНАМ"
"Российские биржевые индексы на фоне внешнего позитива торгуются в "плюсе" в пределах 0,6%. Российский рублёвый индекс "Московской Биржи" поднялся до отметки 2485 пунктов, и пока ближайшее сопротивление находится на отметке 2500 пунктов. При этом валютный индекс РТС вновь вплотную подходит к...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 15:44
Рубль почти не меняется к доллару и евро днем в пятницу в ожидании новых стимулов
Москва. 22 февраля. Доллар США и евро демонстрируют отсутствие явных изменений на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новостей, способных указать участникам рынка направление дальнейшей динамики рынка.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.