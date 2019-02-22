Диапазон на ближайшую неделю - 64,85–66,85 руб./доллар - УБРР

"Рубль уверенно провел неделю на позитиве от дорогой нефти и налогового периода. Росту российской валюты способствовали затишье на санкционном фронте, а также нейтральный внешний фон. Котировки "черного золота" поднялись выше уровня 67 долл./барр., несмотря на данные EIA об увеличении запасов нефти в США до 454,5 млн барр. – на 3,7 млн барр. за неделю. Участники рынка преимущественно концентрировались на новостях о сокращении экспорта странами ОПЕК+ (в первую очередь, со стороны Саудовской Аравии), а также действующих ограничениях на поставки из Ирана и Венесуэлы. Доллар переживает не лучший период в условиях замедления американской экономики. Отсутствуют стимулы и со стороны ФРС: регулятор дал понять, что не планирует повышения ставок в ближайшем будущем. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 64,85–66,85 руб./долл." - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.