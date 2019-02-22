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22 февраля 2019 года 12:05
Рубль развивает наступление - FxPro
"Рубль развивает наступление, несмотря на настороженность американских и европейских рынков после слабых данных из США. Практически как по линейке в EUR/RUB отмечается снижение внутридневных минимумов и максимумов, что вернуло единую валюту в область середины февраля. USD/RUB сдает позиции не так равномерно и прямолинейно, но все же настойчиво, возвращаясь к уровням предыдущих месяцев. Временным фактором поддержки могут выступать показатели инфляции в России, которые демонстрируют рост слабее ожиданий и в данном случае выражают слабость внутренней экономики, так как продавцы ограничены в повышениях цен из-за продолжающегося падения реальных доходов. В данной ситуации это хорошая новость для национальной валюты. Инвесторы покупают рубль для конвертации его в облигации, рассчитывая на скорый рост их доходности. Трейдеры последние недели выстраиваются в очередь за краткосрочным российским госдолгом, выпускаемым Минфином, хотя обходят стороной бумаги с длинным сроком обращения. Впрочем, изъянов у этого сценария предостаточно: так можно попасть в ловушку. Усиление рубля и слабый рост цен могут повлиять на политику Банка России. Ранее его риторика предполагала активное повышение ставок, но рост рубля на 5% в январе позволил отложить ужесточение. Низкая инфляция и необходимость подстегивать экономический рост, в конечном счете, могут обернуться дальнейшим смягчением риторики ЦБР. Напомним, что сейчас рынки закладывают одно или даже два повышения ставки в течение 2019 года. Любые намеки на неоправданность этих ожиданий способны стать серьезным барьером на пути роста котировок рубля", - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич.
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22 февраля 2019 года 19:36
Рынок акций РФ на неделе консолидировался в устоявшемся коридоре 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи на фоне разнополярных внешних факторов: рост мировых площадок и нефти в ожидании заключения финальной торговой сделки США-КНР компенсировался оттоком западного капитала из-за угрозы введения Западом новых антироссийских санкций. читать дальше
.22 февраля 2019 года 19:33
Москва. 22 февраля. Доллар США и евро усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть. читать дальше
.22 февраля 2019 года 19:31
Рынок акций РФ в пятницу поднялся к рубежам 1200п по РТС и 2500п по индексу МосБиржи, лидировали ФСК и Россети
Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за нефтью и фондовыми площадками Европы и США, индексы МосБиржи и РТС поднялись к рубежам 2500 и 1200 пунктов соответственно; лидировали в росте обновившие пик с осени 2017 года акции "Россетей" и бумаги "ФСК ЕЭС". читать дальше
.22 февраля 2019 года 19:13
Сопротивления в паре рубль-доллар находятся на уровнях 65,90 и 66,20, поддержки расположены на отметках 65,35 и 65,15 - ГК "ФИНАМ"
"В последний день торговой недели российская валюта прибавляет порядка 0,3% по отношению к американскому доллару, торгуясь вблизи отметки 65,40. На данном этапе поддержку рублю продолжают оказывать позитивная конъюнктура на сырьевых площадках и динамика валют развивающихся рынков. В текущей... читать дальше
.22 февраля 2019 года 19:10
Москва. 22 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли после падения неделей ранее на фоне санкционного затишья и позитивных сигналов с мировых рынков капитала, сформировавшихся на ожиданиях подписания торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
.22 февраля 2019 года 18:43
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых нефтекомпаний РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) и акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) рекомендация была... читать дальше
.22 февраля 2019 года 18:26
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" на 25% - до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". "Лента" опубликовала слабые финансовые показатели за второе... читать дальше
.22 февраля 2019 года 18:09
Облигации компании "Обувь России" могут представлять интерес для склонных к риску инвесторов - БКС Глобал Маркетс
В преддверии запланированных на этот год пут-опционов по рублевым выпускам компании "Обувь России" эксперты БКС Глобал Маркетс представляют анализ кредитного качества компании и свою оценку ее облигаций. По итогам 9М18 выручка выросла на 11% г/г до RUB 7.8 млрд, EBITDA - всего на 1% г/г до... читать дальше
.22 февраля 2019 года 17:48
Атон начал анализ телекоммуникационного сектора РФ, рейтинг бумаг МТС, Системы и "префов" Ростелекома - "выше рынка"
(изменена редакция заголовка, 1-2-го абзацев и таблицы с учетом новой системы рейтингов "Атона", добавлен 4-й абзац) Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала аналитическое освещение компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Виктора Димы и Анны Бутко. Рейтинг... читать дальше
.22 февраля 2019 года 17:32
Из-за минорного тона последних экономических данных устойчивость риск-аппетита несколько спала, констатирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Вчера очень негативным сюрпризом стал февральский доклад ФРБ Филадельфии: производственный индекс, как указал Дэвид Розенберг, оказался самым... читать дальше
.22 февраля 2019 года 17:13
В то время как Саудовская Аравия добровольно сокращает добычу и экспорт "черного золота", американские производители продолжают заливать рынок сланцевой нефтью, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Согласно опубликованным в четверг данным, запасы сырья в США... читать дальше
.22 февраля 2019 года 16:44
Сегодня пара USD/RUB открылась вверх и после кратковременного нисходящего импульса переписала дневную вершину, показывая затем символический рост. Пара EUR/RUB в пятницу также стартовала на положительной территории, после чего ненадолго уходила в небольшой "минус", однако затем возобновила... читать дальше
.22 февраля 2019 года 16:20
"В начале дня российский рынок чувствовал себя неуверенно на фоне слабости азиатских индексов. Однако европейские торги уже проходили в более позитивном ключе, что и помогло отечественным инвесторам сосредоточиться на покупках. Санкционная тема пока находится на втором плане, поэтому не вызывает... читать дальше
.22 февраля 2019 года 15:45
"Российские биржевые индексы на фоне внешнего позитива торгуются в "плюсе" в пределах 0,6%. Российский рублёвый индекс "Московской Биржи" поднялся до отметки 2485 пунктов, и пока ближайшее сопротивление находится на отметке 2500 пунктов. При этом валютный индекс РТС вновь вплотную подходит к... читать дальше
.22 февраля 2019 года 15:44
Москва. 22 февраля. Доллар США и евро демонстрируют отсутствие явных изменений на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новостей, способных указать участникам рынка направление дальнейшей динамики рынка. читать дальше
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