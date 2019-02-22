Возможное подорожание рубля будет поддерживать котировки ОФЗ - Уралсиб

"В четверг активность инвесторов в сегменте рублевого госдолга оставалась невысокой. При открытии основной сессии рубль еще немного укрепился, что позволило и ОФЗ начать торги с роста котировок. К концу торговой сессии ОФЗ растеряли небольшой утренний прирост и завершили день практически нейтрально. Оборот в сегменте гособлигаций составил около 15 млрд руб., что немного. В этот раз основная активность инвесторов сосредоточилась в коротких выпусках, таких как ОФЗ 26216 с погашением в мае нынешнего года, ОФЗ 26205 и ОФЗ 26217 (оба выпуска погашаются в 2021 г.). Из длинных бумаг ряд сделок прошел в девятилетних ОФЗ 26212, доходность которых осталась в районе 8,3% годовых. В ближайшие пару дней рубль может продолжить понемногу дорожать на фоне продажи валютной выручки для выплаты налогов, что будет поддерживать котировки ОФЗ. Дополнительным фактором спроса послужит предстоящее погашение ОФЗ на 150 млрд руб., однако обычно в таких случаях увеличивается спрос на короткие выпуски", - отмечают аналитики Уралсиба.