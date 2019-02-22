Ждем продолжения консолидации рынка ОФЗ - Промсвязьбанк

"Инвесторы не спешат активно покупать ОФЗ на укрепляющемся рубле и высоких ценах на нефть – в четверг кривая госбумаг снизилась на скромные 1-2 б.п.: доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 2 б.п. – до 8,44% годовых, 5-летних – на 1 б.п. – до 8,16% годовых. Ключевым фактором опасений инвесторов остаются санкции, несмотря на достаточно привлекательные уровни госбумаг – премия 10-летнего выпуска к ключевой ставке на текущий момент составляет порядка 70 б.п.: при стабилизации инфляции мы не ждем повышения ставки ЦБ, что предполагает достаточно интересный carry относительно ставки. Ждем продолжения консолидации рынка ОФЗ", - указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.