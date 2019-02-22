При улучшении информационного фона Brent имеет потенциал роста в район $68-69 за баррель - БКС

"Котировки нефти марки Brent не смогли продолжить рост на фоне статистики и консолидировались на протяжении четверга в узком диапазоне в районе $67 за баррель. Пока рынок все еще достаточно оптимистично смотрит на нефть, что выражается в отсутствии просадок на негативных новостях. Важным моментом, за которым следят участники рынка, является ход переговоров между Китаем и США по торговым вопросам. Срок перемирия истекает уже на следующей неделе (1 марта), и рынок ждет, что сторонам удастся прийти к какому-то соглашению, которое положит конец торговым войнам. Как минимум, участники торгов рассчитывают на продление срока перемирия. СМИ сообщают о прогрессе в процессе переговоров, в частности, стороны работают над несколькими меморандумами о взаимопонимании, которые лягут в основу окончательного торгового соглашения. Настроения участников поддерживаются, в том числе ожиданиями эффекта от сокращения производства ОПЕК+, а также рисками, связанными с санкциями в отношении Венесуэлы и Ирана. При улучшении информационного фона с текущих уровней Brent имеет потенциал роста в район $68-69 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с понижением на 0,28% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.