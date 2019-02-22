Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 22 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг из-за слабых макроэкономических статданных из США, при этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite прервал подъем, длившийся восемь сессий. Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе упало на 23 тыс., с 239 тыс. до 216 тыс., тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения показателя на 11 тыс.

Заказы на товары длительного пользования в декабре увеличились на 1,2% по сравнению с ноябрем вместо ожидавшегося роста на 1,7%. Без учета транспортного оборудования заказы повысились всего на 0,1%, а без учета самолетов и оборонных контрактов показатель и вовсе упал на 0,7%. Индекс производственной активности Филадельфии в феврале рухнул до минус 4,1 пункта с 17 пунктов месяцем ранее, опустившись ниже нуля впервые за три года. Эксперты в среднем ожидали более умеренного снижения - до 14 пунктов.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют умеренное снижение в ходе торгов в пятницу после того, как американские рынки акций завершили в минусе торги в четверг. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,13%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,1%. Тем временем китайский Shanghai Composite поднялся на 0,6%, Shenzhen Composite - на 1,1%. Южнокорейский индикатор Kospi снизился на 0,2%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,8%, индийский BSE Sensex стабилен. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, новозеландский NZX 50 - на 0,1%.

В центре внимания инвесторов в последние недели находятся торговые переговоры США с Китаем. Две страны стремятся достичь соглашения прежде, чем 1 марта истечет срок приостановки повышения пошлин на импорт китайских товаров. СМИ сообщили, что представители Китая и США работают над рядом соглашений в ключевых сферах, включая сельское хозяйство и защиту интеллектуальной собственности. При этом в пятницу состоится встреча между американским президентом Дональдом Трампом и главой китайской делегации, вице-премьером КНР Лю Хэ.

В свою очередь нефтяной рынок стабилен на азиатских торгах в пятницу, но при этом завершает ростом вторую неделю подряд благодаря снижению добычи ОПЕК+ и сигналам о положительных подвижках в американо-китайских торговых переговорах. Вместе с тем потенциал роста ограничен из-за увеличения товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК выросла всего на 0,03% - до $67,09 за баррель. Котировка фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,09%, до $57,01 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты на Brent снизились в цене на 0,01% - до $67,07 за баррель, а WTI подешевела на 0,35%, до $56,96 за баррель.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США выросли по итогам пятой недели подряд - на 3,67 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 3,41 млн баррелей, максимальными темпами с марта прошлого года. Запасы бензина в США сократились за неделю на 1,45 млн баррелей, запасы дистиллятов - уменьшились на 1,52 млн баррелей. Добыча нефти в США обновила рекорд.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла почти в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,24 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,28 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 февраля снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 581,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Транснефть-001P-08" (-0,45%), "Ростелеком-001P-04R" (-0,4%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,3%), а в лидерах роста - облигации "РЖД-001P-02R" (+0,43%), "Газпром БО-23" (+0,15%) и "ВЭБ-001Р-09" (+0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Новая перевозочная компания" (НПК) полностью разместило облигации серии ПБО-02 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на пятилетние облигации прошел 13 февраля, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,8% годовых. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 25% от номинала будут погашены в даты окончания 7-10-го купонных периодов. Поручителем по данному выпуску выступает материнская структура - Globaltrans Investment PLC.

ВЭБ установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии ПБО-001Р-15 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,73% годовых и зафиксировал ее на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 21 февраля. Техническое размещение запланировано на 28 февраля. ВЭБ 15 февраля завершил размещение 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-14 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. Ставка купона установлена на уровне 8,93% годовых на весь срок обращения облигаций. Купоны полугодовые.

"ДОМ.РФ" установил финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-05R объемом 10 млрд рублей на уровне 8,35% годовых. Финальный ориентир соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 8,52% годовых. Сбор заявок прошел 21 февраля. Техническое размещение запланировано на 1 марта. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в мае 2018 года, разместив 10-летние облигации серии 001P-04R объемом 25 млрд рублей по ставке 7% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 27 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на десятилетние облигации серии 001P-09 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 9,75-10,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,99-10,51% годовых. Техническое размещение запланировано на 5 марта. Предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в марте 2018 года. Тогда она разместила 10-летний выпуск серии 001P-08 на 15 млрд рублей с офертой через 1,5 года по ставке 9,25% годовых.

Сбербанк России (MOEX: SBER) 28 марта начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42m-001Р-64R объемом 3 млрд рублей. Дата погашения выпуска - 30 сентября 2022 года. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к цене обыкновенных акций Сбербанка России, торгуемых на "Московской бирже". Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ООО "Рольф" 28 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 10,5-11% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 10,92-11,46% годовых. Техническое размещение запланировано на 12 марта. Ранее компания размещала только еврооблигации.

ООО "Лента" установило ставку 13-14-го купонов облигаций 2-й серии в размере 0,1% годовых. Компания разместила 7-летние облигации 2-й серии объемом 3 млрд рублей в марте 2013 года. Ставка текущего купона - 11% годовых. По выпуску 7 марта предстоит оферта.