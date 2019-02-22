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Главная / Мнения аналитиков / Среднесрочным инвесторам стоит быть готовыми распродавать бумаги при уходе рынка ниже 2440 пунктов индекса МосБиржи - Алор Брокер
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22 февраля 2019 года 09:57
Среднесрочным инвесторам стоит быть готовыми распродавать бумаги при уходе рынка ниже 2440 пунктов индекса МосБиржи - Алор Брокер
Вчера мы потеряли больше половины завоеванных за среду успехов. Хотя особых поводов для продаж, кроме снизившихся западных индикаторов, не было, указывает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Возможно, предыдущий рост был вызван притоком западных денег, которые сегодня иссякли. Вот только временно? Пока на это вопрос у эксперта ответа нет. "Но уже на протяжении нескольких последних сессий стало понятно, что "быки" без свежей порции "зеленого" корма будут выдыхаться, - полагает А. Антонов. - В тоже время и продавать бумаги, которые с начала года принесли немало, жалко. Тем более, что нас поддерживает консолидирующаяся сейчас в районе 67 долларов за баррель нефть, которая все-таки должна дойти до отметки 70. Вчера СМИ сообщили о прорыве о переговорах о торговых спорах между США и Китаем. Складывается впечатление, что стороны все-таки достигли компромисса, и в ближайшее время будут урегулировать детали". Однако Америка на этот позитив отреагировала продажами. Возможно, это фиксация прибыли "по факту". Возможно, за этим последует очередная волна роста, связанная с переосмыслением перспектив мировой экономики, допускает Алексей Антонов. "Пока прогнозировать динамику американских индексов очень сложно, а российские инвесторы будут следовать за заокеанскими индикаторами. Своих идей у нас нет. Исходя из вышеизложенного, среднесрочным инвесторам стоит набраться выдержки и быть готовым распродавать бумаги при уходе рынка ниже 2440 пунктов. Но вряд ли это будет сегодня. Впрочем, день мы начнем продажами - американские фьючерсы в небольшом минусе. Сегодня фактор пятницы будет не столь актуален: на рынке нет избыточных длинных или коротких позиций, закрытие которых может привести к сильным движениями рынка", - заключает аналитик "Алор Брокер".
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