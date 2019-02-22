Решимости продавить поддержку 2450 пунктов по индексу МосБиржи пока нет, как нет и поводов расти выше 2500 п. - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские индексы преимущественно торгуются в минусе, сырьевые валюты незначительно слабеют, а нефть пытается удержаться за отметку $67 за баррель Brent, хотя поводы для снижения множатся. Отечественный рынок, скорее всего, продолжит торговаться в режиме консолидации. Решимости продавить поддержку 2450 пунктов по индексу МосБиржи пока нет, как нет и поводов расти выше 2500 п. Соответственно, пятничные торги могут принести небольшое снижение рынка и ослабление рубля", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.