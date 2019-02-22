.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"
.
22 февраля 2019 года 09:24
После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.3%, вблизи отметки 2470 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2460, 2450 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2490, 2500 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует явному росту торговой активности на локальном рынке акций. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Публикация ряда значимых макроэкономических показателей в Европейском Союзе традиционно не окажет существенного влияния на российский фондовый рынок", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
.
22 февраля 2019 года 19:36
Рынок акций РФ на неделе консолидировался в устоявшемся коридоре 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи на фоне разнополярных внешних факторов: рост мировых площадок и нефти в ожидании заключения финальной торговой сделки США-КНР компенсировался оттоком западного капитала из-за угрозы введения Западом новых антироссийских санкций. читать дальше
.22 февраля 2019 года 19:33
Москва. 22 февраля. Доллар США и евро усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть. читать дальше
.22 февраля 2019 года 19:31
Рынок акций РФ в пятницу поднялся к рубежам 1200п по РТС и 2500п по индексу МосБиржи, лидировали ФСК и Россети
Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за нефтью и фондовыми площадками Европы и США, индексы МосБиржи и РТС поднялись к рубежам 2500 и 1200 пунктов соответственно; лидировали в росте обновившие пик с осени 2017 года акции "Россетей" и бумаги "ФСК ЕЭС". читать дальше
.22 февраля 2019 года 19:13
Сопротивления в паре рубль-доллар находятся на уровнях 65,90 и 66,20, поддержки расположены на отметках 65,35 и 65,15 - ГК "ФИНАМ"
"В последний день торговой недели российская валюта прибавляет порядка 0,3% по отношению к американскому доллару, торгуясь вблизи отметки 65,40. На данном этапе поддержку рублю продолжают оказывать позитивная конъюнктура на сырьевых площадках и динамика валют развивающихся рынков. В текущей... читать дальше
.22 февраля 2019 года 19:10
Москва. 22 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли после падения неделей ранее на фоне санкционного затишья и позитивных сигналов с мировых рынков капитала, сформировавшихся на ожиданиях подписания торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
.22 февраля 2019 года 18:43
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых нефтекомпаний РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) и акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) рекомендация была... читать дальше
.22 февраля 2019 года 18:26
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" на 25% - до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". "Лента" опубликовала слабые финансовые показатели за второе... читать дальше
.22 февраля 2019 года 18:09
Облигации компании "Обувь России" могут представлять интерес для склонных к риску инвесторов - БКС Глобал Маркетс
В преддверии запланированных на этот год пут-опционов по рублевым выпускам компании "Обувь России" эксперты БКС Глобал Маркетс представляют анализ кредитного качества компании и свою оценку ее облигаций. По итогам 9М18 выручка выросла на 11% г/г до RUB 7.8 млрд, EBITDA - всего на 1% г/г до... читать дальше
.22 февраля 2019 года 17:48
Атон начал анализ телекоммуникационного сектора РФ, рейтинг бумаг МТС, Системы и "префов" Ростелекома - "выше рынка"
(изменена редакция заголовка, 1-2-го абзацев и таблицы с учетом новой системы рейтингов "Атона", добавлен 4-й абзац) Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала аналитическое освещение компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Виктора Димы и Анны Бутко. Рейтинг... читать дальше
.22 февраля 2019 года 17:32
Из-за минорного тона последних экономических данных устойчивость риск-аппетита несколько спала, констатирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Вчера очень негативным сюрпризом стал февральский доклад ФРБ Филадельфии: производственный индекс, как указал Дэвид Розенберг, оказался самым... читать дальше
.22 февраля 2019 года 17:13
В то время как Саудовская Аравия добровольно сокращает добычу и экспорт "черного золота", американские производители продолжают заливать рынок сланцевой нефтью, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Согласно опубликованным в четверг данным, запасы сырья в США... читать дальше
.22 февраля 2019 года 16:44
Сегодня пара USD/RUB открылась вверх и после кратковременного нисходящего импульса переписала дневную вершину, показывая затем символический рост. Пара EUR/RUB в пятницу также стартовала на положительной территории, после чего ненадолго уходила в небольшой "минус", однако затем возобновила... читать дальше
.22 февраля 2019 года 16:20
"В начале дня российский рынок чувствовал себя неуверенно на фоне слабости азиатских индексов. Однако европейские торги уже проходили в более позитивном ключе, что и помогло отечественным инвесторам сосредоточиться на покупках. Санкционная тема пока находится на втором плане, поэтому не вызывает... читать дальше
.22 февраля 2019 года 15:45
"Российские биржевые индексы на фоне внешнего позитива торгуются в "плюсе" в пределах 0,6%. Российский рублёвый индекс "Московской Биржи" поднялся до отметки 2485 пунктов, и пока ближайшее сопротивление находится на отметке 2500 пунктов. При этом валютный индекс РТС вновь вплотную подходит к... читать дальше
.22 февраля 2019 года 15:44
Москва. 22 февраля. Доллар США и евро демонстрируют отсутствие явных изменений на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новостей, способных указать участникам рынка направление дальнейшей динамики рынка. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.