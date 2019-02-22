После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.3%, вблизи отметки 2470 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2460, 2450 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2490, 2500 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует явному росту торговой активности на локальном рынке акций. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Публикация ряда значимых макроэкономических показателей в Европейском Союзе традиционно не окажет существенного влияния на российский фондовый рынок", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.