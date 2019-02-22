Утренние прогнозы: диапазон 2450-2500 пунктов по индексу Мосбиржи сохраняет актуальность

Сложившийся на утро пятницы внешний фон аналитики оценивают как слобо негативный и ждут нейтральной динамики рынка акций РФ в течение дня. Решимости продавить поддержку 2450 пунктов по индексу МосБиржи пока нет, как нет и поводов расти выше 2500 п., полагают эксперты.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские индексы преимущественно торгуются в минусе, сырьевые валюты незначительно слабеют, а нефть пытается удержаться за отметку $67 за баррель Brent, хотя поводы для снижения множатся. Отечественный рынок, скорее всего, продолжит торговаться в режиме консолидации. Решимости продавить поддержку 2450 пунктов по индексу МосБиржи пока нет, как нет и поводов расти выше 2500 п. Соответственно, пятничные торги могут принести небольшое снижение рынка и ослабление рубля".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок пока продолжает оставаться под давлением, и в ходе вчерашних торгов индекс Мосбиржи потерял около 0,7%. На горизонте ближайших торговых сессий диапазон 2450-2500 пунктов по индексу Мосбиржи может сохранять актуальность. В среднесрочной перспективе видим потенциал для движения в сторону исторических максимумов (приоритет пока по-прежнему отдаем внутренним секторам)".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Внешний фон нейтральный, Америка закрылась снижением, Азия торгуется разнонаправленно. Очевидных поводов для существенного роста российских фондовых индексов перед открытием рынка в пятницу мы не наблюдаем. Появившаяся информация о прогрессе в переговорном процессе между США и Китаем не дает четких представлений о достигнутых компромиссах и пока не может служить поводом для оптимизма. Цены на энергоносители и металлы меняются незначительно, мы ожидаем консолидации на российском фондовом рынке на открытии, дальнейшую динамику определит настроение инвесторов в Европе и США".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Настрой на мировых рынках акций выглядит менее уверенным по мере выхода слабых данных по экономике в США и Европе, в то время как ожидаемый благоприятный эффект от торгового соглашения между США и КНР во многом уже учтен в котировках. С позиций технического анализа, неудача в закреплении выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность движения вниз в рамках широкого долгосрочного коридора. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 65.5 - 66.0 по паре доллар-рубль".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.3%, вблизи отметки 2470 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2460, 2450 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2490, 2500 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует явному росту торговой активности на локальном рынке акций. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Публикация ряда значимых макроэкономических показателей в Европейском Союзе традиционно не окажет существенного влияния на российский фондовый рынок".