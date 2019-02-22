Рынок акций США завершил в минусе торги в четверг из-за слабых статданных. Фондовые рынки в Азии снижаются в пятницу вслед за падением индексов США накануне. Нефть завершает в плюсе 2-ю неделю подряд на снижении добычи ОПЕК+, Brent у $67 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг из-за слабых макроэкономических статданных из США, при этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite прервал подъем, длившийся восемь сессий.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе упало на 23 тыс., с 239 тыс. до 216 тыс., тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения показателя на 11 тыс.

Тем временем заказы на товары длительного пользования в декабре увеличились на 1,2% по сравнению с ноябрем вместо ожидавшегося роста на 1,7%. Без учета транспортного оборудования заказы повысились всего на 0,1%, а без учета самолетов и оборонных контрактов показатель и вовсе упал на 0,7%.

Индекс производственной активности Филадельфии в феврале рухнул до минус 4,1 пункта с 17 пунктов месяцем ранее, опустившись ниже нуля впервые за три года. Эксперты в среднем ожидали более умеренного снижения - до 14 пунктов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что правительство Китая планирует предложить Вашингтону повысить импорт сельскохозяйственной продукции из США на $30 млрд в год в рамках возможного торгового соглашения между двумя странами.

Такая готовность Пекина пойти на уступки повышает вероятность того, что США и КНР сумеют достичь договоренностей до начала марта, когда Штаты планируют новое повышение пошлин на импорт китайских товаров.

Представители США и Китая продолжили переговоры в Вашингтоне. По данным СМИ, стороны обсуждают подписание соглашений в шести сферах, включая сельское хозяйство, интеллектуальную собственность и принудительную передачу технологий.

"В последние дни акции выросли, поскольку есть мнение, что США и Китай смогут до чего-то договориться в ближайшие недели и месяцы, - говорит инвестиционный директор Vantagepoint Investment Advisors Уэйн Уикер. - Однако экономические показатели, сигнализирующие о замедлении роста американской экономики, вернули инвесторов в реальность".

Кроме того, инвесторы оценивали протокол январского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), который показал, что настрой руководителей американского ЦБ является далеко не столь "голубиным", как полагали многие.

Руководители ФРС рассчитывают завершить сокращение объема активов на балансе ЦБ уже в этом году, но не исключают, что цикл повышения процентных ставок может быть продолжен, говорится в документе.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в четверг в интервью CNBC, что в американской экономике наметились сигналы к замедлению роста, однако о рисках рецессии речь пока не идет. По его оценке, в 2019 году ВВП США вырастет на 2,25% после роста на 3% в прошлом году.

Капитализация Tesla Inc. упала на 3,7% после того, как американская потребительская ассоциация отозвала рекомендацию для автомобиля Model 3 из-за частых жалоб на его поломки.

Акции Newmont Mining подорожали на 0,1%. Золотодобывающая компания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли и выручке в четвертом квартале. Newmont получила чистую прибыль в размере $2 млн против убытка в $542 млн за тот же квартал годом ранее, скорректированная прибыль компании составила 40 центов на акцию против прогноза в 24 цента. Выручка повысилась с $1,94 млрд до $2,05 млрд, хотя аналитики ожидали снижения показателя до $1,88 млрд.

Котировки бумаг сети пиццерий Domino's Pizza упали на 9,2% из-за слабой отчетности. Domino's сообщила, что ее чистая прибыль в октябре-декабре 2018 года выросла до $111,6 млн, а выручка повысилась до $1,08 млрд, при этом оба показателя оказались хуже ожиданий рынка.

Курс ценных бумаг сервиса по аренде автомобилей Avis Budget Group подскочил на 17% благодаря сильной квартальной отчетности.

Тем временем капитализация производителя спортивных товаров Nike Inc. снизилась на 1,1% после инцидента с нападающим баскетбольной команды Университета Дьюка Зайоном Уильямсоном. Восходящая звезда американского баскетбола получил травму колена из-за того, что один из его кроссовок производства Nike порвался на первой минуте игры против команды университета Северной Каролины. Его команда проиграла, а сам игрок выбыл на неопределенный срок.

Рыночная стоимость пивоваренной компании Boston Beer Co. подскочила на 14%, производителя химической продукции Albemarle - на 7,8% благодаря их сильной отчетности.

Бумаги платежного сервиса PayPal подорожали на 0,2% после того, как аналитики Wedbush улучшили прогноз их котировок со $100 до $110.

Индекс Dow Jones Industrial Average 21 февраля уменьшился на 103,81 пункта (0,4%) и составил 25850,63 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 9,82 пункта (0,35%) - до 2774,88 пункта.

Nasdaq Composite потерял 29,36 пункта (0,39%) и составил 7459,71 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют умеренное снижение в ходе торгов в пятницу после того, как американские рынки акций завершили в минусе торги в четверг.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,3%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:43 МСК уменьшился на 0,1%, более широкий Topix - на 0,2%.

Гонконгский Hang Seng потерял 0,1%. Тем временем китайский Shanghai Composite поднялся на 0,6%, Shenzhen Composite - на 1,1%.

Южнокорейский индикатор Kospi снизился на 0,2%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,8%, индийский BSE Sensex стабилен. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, новозеландский NZX 50 - на 0,1%.

В центре внимания инвесторов в последние недели находятся торговые переговоры США с Китаем. Две страны стремятся достичь соглашения прежде, чем 1 марта истечет срок приостановки повышения пошлин на импорт китайских товаров.

Ранее СМИ сообщали, что представители Китая и США работают над рядом соглашений в ключевых сферах, включая сельское хозяйство и защиту интеллектуальной собственности.

Как сообщалось, в пятницу состоится встреча между американским президентом Дональдом Трампом и главой китайской делегации, вице-премьером КНР Лю Хэ.

"В торговых переговорах, кажется, действительно наметился прогресс, однако ряд слабых статданных из Японии, Европы и США не позволяет фондовым индексам вырасти", - говорит старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли.

Накануне стало известно, что объем японского экспорта в январе упал рекордными темпами более чем за два года - на 8,4% в годовом выражении. Кроме того, индекс производственной активности в округе Филадельфии в феврале рухнул до минус 4,1 пункта с 17 пунктов месяцем ранее, опустившись ниже нуля впервые за три года, а предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности еврозоны в феврале упало ниже 50 пунктов, что свидетельствует о сокращении деловой активности в секторе.

В пятницу стало известно, что темпы роста потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в январе ускорились до 0,8% после падения до 0,7%, минимального уровня за семь месяцев, в декабре.

Китайский интернет-гигант Tencent потерял 0,8% рыночной стоимости, нефтегазовая компания CNOOC - 0,6%.

Тем временем в сегменте высокотехнологичных компаний наблюдается подъем. Акции AAC Technologies дорожают на 8,2%, Sunny Optical - на 4,7%.

Стоимость акций японских компаний Tokyo Electron и Kobe Steel опускается на 2,1% и 1,4% соответственно. Бумаги Toyota подешевели на 0,4%, акции Nissan - на 0,3%.

Цена бумаг Samsung снизилась на 0,3%, другого южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix - на 1,2%.

Тем временем капитализация корейского автопроизводителя Hyundai поднимается на 0,8%.

Котировки бумаг китайских операторов казино Sands China и Galaxy Entertainment снизились на 1% и 0,6% соответственно.

Акции австралийских угольных компаний New Hope Corp. и BHP подешевели на 3,6% и 0,4% соответственно, несмотря на то, что ранее министр торговли Австралии Саймон Бирмингем опроверг информацию о том, что ряд китайских портов запретили импорт угля из Австралии.

Нефтяной рынок слабо снижается на азиатских торгах в пятницу, но при этом завершает ростом вторую неделю подряд благодаря снижению добычи ОПЕК+ и сигналам о положительных подвижках в американо-китайских торговых переговорах.

Вместе с тем потенциал роста ограничен из-за увеличения товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК уменьшилась на $0,17 (0,25%) - до $66,90 за баррель.

Котировка фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,11 (0,19%), до $56,85 за баррель.

По итогам предыдущей сессии контракты на Brent снизились в цене на $0,01 (0,01%) - до $67,07 за баррель, а WTI подешевела на 20 центов (0,35%), до $56,96 за баррель.

С начала недели стоимость североморской нефти поднялась на 1%, североамериканской - на 2,3%.

По данным источников агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп в пятницу встретится в Вашингтоне с главой китайской делегации, вице-премьером КНР Лю Хэ.

"Всерьез усилились ожидания, что американо-китайские встречи приведут к соглашению. И сырьевые товары получают поддержку, поскольку они тоже являются предметом обсуждений на этих переговорах", - отметил сырьевой трейдер NH Investment & Securities Co. Хон Сунги.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США выросли по итогам пятой недели подряд - на 3,67 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 3,41 млн баррелей, максимальными темпами с марта прошлого года.

Запасы бензина в США сократились за неделю на 1,45 млн баррелей, запасы дистиллятов - уменьшились на 1,52 млн баррелей.

Добыча нефти в США обновила рекорд.

Вместе с тем, по оценкам компании Oil Movements, отслеживающей перемещение танкеров, поставки нефти ОПЕК за четыре недели по 9 марта снизятся на 260 тыс. баррелей в сутки - до 24,8 млн баррелей в сутки.