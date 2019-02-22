.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС - ИФ "Олма"
.
ГЛАВНОЕ
Надо сосредоточить внимание на борьбе с бедностью
Выступая с посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточить внимание на борьбе с бедностью в стране и добиться возобновления естественного прироста населения
 
ЦБ консолидирует информацию о плохих клиентах банков
Банк России возьмет на себя роль поставщика информации о потенциально проблемных клиентах для банковской отрасли, заявил 21 февраля в ходе XI Уральского форума "Информационная безопасность финансовой сферы" зампред ЦБ Василий Поздышев. Речь идет о...
 
Маркетплейс "Яндекса" и Сбербанка будет продавать продукты питания из-за границы
Совместное предприятие Сбербанка и "Яндекса", "Яндекс.Маркет", в конце февраля – начале марта начнет тестировать продажи продуктов питания из-за рубежа через онлайн-магазин Bringly, сообщают "Ведомости", ссылаясь на директора по международному...
 
Эксперимент удался: с 2020 г. всех самозанятых обложат налогом
Эксперимент с налогообложением самозанятых едва начался, но его уже решено признать удачным. Министр финансов Антон Силуанов велел ввести налог на самозанятых по всей России с 2020 г., хотя в силу вступили не все нормы. Могут быть неприятные...
 
22 февраля 2019 года 09:10

Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Настрой на мировых рынках акций выглядит менее уверенным по мере выхода слабых данных по экономике в США и Европе, в то время как ожидаемый благоприятный эффект от торгового соглашения между США и КНР во многом уже учтен в котировках. С позиций технического анализа, неудача в закреплении выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС подразумевает возможность движения вниз в рамках широкого долгосрочного коридора. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 65.5 - 66.0 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

Опубликовано: /ИФ "Олма" /
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 февраля 2019 года 19:36
Рынок акций РФ на неделе консолидировался в коридоре 2450-2500п по индексу МосБиржи
Рынок акций РФ на неделе консолидировался в устоявшемся коридоре 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи на фоне разнополярных внешних факторов: рост мировых площадок и нефти в ожидании заключения финальной торговой сделки США-КНР компенсировался оттоком западного капитала из-за угрозы введения Западом новых антироссийских санкций.    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 19:33
Рубль вечером несколько ускорил рост к доллару и евро благодаря дорожающей нефти
Москва. 22 февраля. Доллар США и евро усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть.    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 19:31
Рынок акций РФ в пятницу поднялся к рубежам 1200п по РТС и 2500п по индексу МосБиржи, лидировали ФСК и Россети
Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за нефтью и фондовыми площадками Европы и США, индексы МосБиржи и РТС поднялись к рубежам 2500 и 1200 пунктов соответственно; лидировали в росте обновившие пик с осени 2017 года акции "Россетей" и бумаги "ФСК ЕЭС".    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 19:13
Сопротивления в паре рубль-доллар находятся на уровнях 65,90 и 66,20, поддержки расположены на отметках 65,35 и 65,15 - ГК "ФИНАМ"
"В последний день торговой недели российская валюта прибавляет порядка 0,3% по отношению к американскому доллару, торгуясь вблизи отметки 65,40. На данном этапе поддержку рублю продолжают оказывать позитивная конъюнктура на сырьевых площадках и динамика валют развивающихся рынков. В текущей...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 19:10
Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли на фоне санкционного затишья
Москва. 22 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли после падения неделей ранее на фоне санкционного затишья и позитивных сигналов с мировых рынков капитала, сформировавшихся на ожиданиях подписания торгового соглашения между США и Китаем.    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 18:43
Sova Capital снизила рейтинг акций и ADR ЛУКОЙЛа до "держать" после переоценки сектора
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых нефтекомпаний РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) и акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) рекомендация была...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 18:26
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций и GDR "Ленты" до "держать" на фоне слабых финрезультатов
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" на 25% - до $3,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". "Лента" опубликовала слабые финансовые показатели за второе...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 18:09
Облигации компании "Обувь России" могут представлять интерес для склонных к риску инвесторов - БКС Глобал Маркетс
В преддверии запланированных на этот год пут-опционов по рублевым выпускам компании "Обувь России" эксперты БКС Глобал Маркетс представляют анализ кредитного качества компании и свою оценку ее облигаций. По итогам 9М18 выручка выросла на 11% г/г до RUB 7.8 млрд, EBITDA - всего на 1% г/г до...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 17:48
Атон начал анализ телекоммуникационного сектора РФ, рейтинг бумаг МТС, Системы и "префов" Ростелекома - "выше рынка"
(изменена редакция заголовка, 1-2-го абзацев и таблицы с учетом новой системы рейтингов "Атона", добавлен 4-й абзац) Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала аналитическое освещение компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков ИК Виктора Димы и Анны Бутко. Рейтинг...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 17:32
Американский доллар немного вернулся вверх, оставив нас гадать о следующих шагах - Saxo Bank
Из-за минорного тона последних экономических данных устойчивость риск-аппетита несколько спала, констатирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Вчера очень негативным сюрпризом стал февральский доклад ФРБ Филадельфии: производственный индекс, как указал Дэвид Розенберг, оказался самым...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 17:13
Дорогая нефть стимулирует сланцевых производителей в США - Julius Baer
В то время как Саудовская Аравия добровольно сокращает добычу и экспорт "черного золота", американские производители продолжают заливать рынок сланцевой нефтью, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Согласно опубликованным в четверг данным, запасы сырья в США...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 16:44
Вероятно, рубль исчерпал краткосрочный потенциал роста - БКС
Сегодня пара USD/RUB открылась вверх и после кратковременного нисходящего импульса переписала дневную вершину, показывая затем символический рост. Пара EUR/RUB в пятницу также стартовала на положительной территории, после чего ненадолго уходила в небольшой "минус", однако затем возобновила...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 16:20
Рынок акций может сохранить "плюс" до закрытия торгов - "Открытие Брокер"
"В начале дня российский рынок чувствовал себя неуверенно на фоне слабости азиатских индексов. Однако европейские торги уже проходили в более позитивном ключе, что и помогло отечественным инвесторам сосредоточиться на покупках. Санкционная тема пока находится на втором плане, поэтому не вызывает...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 15:45
Техническая картина по российским индексам пока выглядит нейтрально - ГК "ФИНАМ"
"Российские биржевые индексы на фоне внешнего позитива торгуются в "плюсе" в пределах 0,6%. Российский рублёвый индекс "Московской Биржи" поднялся до отметки 2485 пунктов, и пока ближайшее сопротивление находится на отметке 2500 пунктов. При этом валютный индекс РТС вновь вплотную подходит к...    читать дальше
.
22 февраля 2019 года 15:44
Рубль почти не меняется к доллару и евро днем в пятницу в ожидании новых стимулов
Москва. 22 февраля. Доллар США и евро демонстрируют отсутствие явных изменений на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новостей, способных указать участникам рынка направление дальнейшей динамики рынка.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.