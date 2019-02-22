При прохождении рынком уровня 2450 п. индекса Мосбиржи возможно усиление продаж - ГК "ФИНАМ"

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,28%, закрывшись на отметке $67, отмечает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. Игроки негативно отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы в стране увеличились на 3,7 миллиона баррелей, продемонстрировав рост пятую неделю подряд. Эксперты Bloomberg прогнозировали рост на 3,4 миллиона баррелей. Сегодня рынки будут ждать статистики от нефтесервисной компании Baker Hughes, цифры которой окажут влияние на цену нефтяных фьючерсов на старте торгов в понедельник.

"Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,71%, закрывшись на отметке 2470,23 пунктов. В настоящий момент основная поддержка в индикаторе находится на уровне 2450 пунктов, при прохождении которого можно будет наблюдать усиление продаж. Основное сопротивление - 2500 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 117000 и 115000 пунктов, сопротивления находятся на отметках 120200 и 122000 пунктов", - указывает эксперт ГК.