Рубль слегка снизил темпы роста к доллару и евро на фоне прекратившей дорожать нефти

Москва. 21 февраля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль немного сократил темпы роста к бивалютной корзине на фоне перешедшей на отрицательную территорию нефти.

Курс доллара США составил 65,46 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 17,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,76 руб./EUR1, опустившись на 21 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 19,21 копейки - до 69,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка сократил дневные темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах, реагируя на небольшое коррекционное снижение цен на нефть после достижения котировками "черного золота" максимальных уровней с ноября прошлого года. Поддержку нацвалюте оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат ноября и на фоне отсутствия развития санкционной темы.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, рубль укрепляется в основных валютных парах последние три дня, и подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат февраля является лишь одной из причин роста котировок. "На наш взгляд, более важной причиной, способствующей позитивной динамике рубля в последние дни, является снижение дисконта, связанного с санкциями. По сути, анонсированный сенаторами США на прошлой неделе законопроект повторяет тот пакет ограничений, который вносился на рассмотрение американских законодателей еще прошлой осенью. При этом в нынешних предложениях нет наиболее жестких пунктов относительно введения запрета на расчеты в долларах и на покупку или удержание уже выпущенных бумаг суверенного долга, то есть наиболее опасных мер для российской финансовой системы", - отметил Т.Нигматуллин.

"На валютном рынке рубль за последнюю неделю с лихвой отыграл все потери, понесенные после сообщений о новых санкциях в середине прошлой недели. Отечественная валюта демонстрирует одну из лучших динамик среди валют emerging markets, укрепившись за неделю на 1,7% к доллару. Восстанавливать позиции нацвалюте помогают рост котировок нефти, прибавивших за неделю около 3,7% по марке Brent, и продажи валютной выручки в рамках подготовки к основным налоговым платежам февраля. Однако поддержка данных факторов стала возможной лишь при отсутствии дальнейшего продолжения в санкционной тематике", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть эталонных марок приостановила повышение в ходе торгов в четверг после достижения максимальных отметок с прошлого ноября. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК уменьшилась на 0,06% - до $67,04 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,31%, до $56,98 за баррель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 февраля на 31,67 копейки, до 65,5401 руб./$1, и уменьшил курс евро на 38,53 копейки, до 74,2963 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в четверг на 26,7 копейки по отношению к среде и составил 65,5104 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 0,07 копейки и составил 65,7375 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 880,403 млн, из которых $725,248 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 155,155 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился по отношению к среде на 36,61 копейки, до 74,2618 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 25,73 копейки и составил 74,305 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR658,554 млн, из которых EUR244,471 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR414,083 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 7,69% годовых, минимального значения с 29 декабря, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,85% годовых. В то же время, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 7,86%, 8,25%, 8,62% и 8,68% годовых соответственно.

"К утру четверга остатки свободной ликвидности банков на корсчетах в ЦБ пополнились на 471 млрд рублей за счет возвращения средств с депозитов "тонкой настройки". Приток ликвидности способствовал заметному снижению ставок МБК. Значение MosPrime "овернайт" потеряло в четверг 15 б.п. и обновило минимум с начала года. Спрос на рублевую ликвидность от Федерального казначейства в четверг отсутствовал", - подчеркивает Ю.Кравченко.