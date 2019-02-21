Рынок акций РФ скорректировался вниз вместе с нефтью, индекс МосБиржи откатился к 2470п во главе со Сбербанком

Москва. 21 февраля. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз вместе с нефтью в рамках локальной фиксации прибыли игроками в отсутствие новых драйверов длят роста, индекс МосБиржи, не сумев достичь рубежа 2500 пунктов, откатился к 2470 пунктам во главе с бумагами Сбербанка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2470,23 пункта (-0,7%, максимум дня - 2494,03 пункта), индекс РТС - 1188,6 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,7%.

Доллар подешевел до 65,47 рубля (-0,16 рубля).

Снизился рублевый курс акций Сбербанка (-1,7% и -1,3% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%).

Поддержку акциям "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%) оказал вышедший в четверг годовой отчет по МСФО: чистая прибыль выросла в 2018 году на 49% - до 376,7 млрд рублей. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 375,5 млрд рублей. По итогам 2018 года выручка "Газпром нефти" составила 2 трлн 489 млрд рублей, увеличившись на 28,7% год к году. Этому способствовали благоприятная ценовая конъюнктура, повышение операционной эффективности и продолжающийся рост добычи на Новопортовском, Приразломном и Восточно-Мессояхском месторождениях, поясняет компания.

Подросли бумаги "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%).

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%) на фоне сообщений, что переговорщики США и Китая работают над шестью направлениями потенциального торгового соглашения.

По данным Reuters, китайская и американская делегации в Вашингтоне на этой неделе прорабатывают формулировки шести соглашений общего характера по наиболее спорным вопросам двусторонних отношений, включая подход Китая к структурным реформам. Кроме того, обсуждается список краткосрочных мер из 10 пунктов, включая закупки сырья и других товаров.

В Европе также нет единого вектора (FTSE просел на 1,1%, DAX подрос на 0,02%), однако корректируется вниз Америка (индекс S&P 500 снижается на 0,4%).

Вышедший накануне протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) показал, что руководители регулятора в конце января расходились во мнениях относительно дальнейшей кредитно-денежной политики. Некоторые из них придерживались мнения о том, что центробанку в будущем стоит поднимать ставку лишь в том случае, если темпы инфляции будут выше базовых прогнозов, другие полагали, что ужесточение политики потребуется, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с нынешними ожиданиями. В то же время все участники заседания сошлись во мнении о необходимости остановки программы сокращения объема активов на балансе ФРС позднее в этом году.

Нефть в четверг также просела в ожидании статистики Минэнерго США о запасах и добыче сырья. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,86 за баррель (-0,3% и +1% накануне), апрельская цена WTI - $56,81 за баррель (-0,6%).

Опубликованная в 19:00 МСК статистика Минэнерго показала рост запасов нефти на 3,672 млн баррелей при прогнозах увеличения на 3,05 млн баррелей, при этом сильнее ожиданий сократились резервы бензина и дистиллятов. Первая реакция рынка оказалась позитивной, Brent превысил $67 за баррель.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, в центре внимания инвесторов остаются торговые переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп дал понять, что срок "торгового перемирия", истекающий 1 марта, может быть продлен, поскольку "эта дата не является чем-то магическим". Дополнительным фактором поддержки для рынков стал опубликованный протокол январского заседания ФРС, который подтвердил, что регулятор отказался от планов дважды повысить процентную ставку в 2019 году, причем многие члены комитета отнюдь не уверены в необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Кроме того, протокол подтверждает, что Федрезерв планирует к концу года свернуть программу нормализации своего баланса. Российский рынок акций предпочитает следовать динамике нефти, которая накануне выросла, а в четверг корректировалась в течение дня.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, рынок акций РФ утром обновил локальные максимумы на умеренно позитивном внешнем фоне, однако мировые площадки начали постепенно сдавать позиции, в результате в российских акциях началась фиксация прибыли. Кроме того, укрепляющийся рубль продолжает оказывать давление на индекс МосБиржи.

Глобальные инвесторы постепенно охладевают к теме внешнеторговых переговоров между США и Китаем, так как все новые свидетельства близости сторон к заключению соглашения снижают угрозу реализации негативного сценария, а позитив от оформления торговой сделки по большей части уже заложен в текущие котировки рисковых активов (заключение всеобъемлющей внешнеторговой сделки будет утверждено, скорее всего, в марте).

Протоколы ФРС подтвердили ранее озвученную регулятором неуверенность в необходимости дальнейшего повышения ставки. Кроме того, ФРС в ближайшее время должна пересмотреть планы по сокращению своего баланса и не видит рисков в прекращении цикла повышения ставок. Нефть обновила 3-месячные вершины благодаря заявлению Нигерии о готовности придерживаться инициативы Саудовской Аравии по ограничению добычи нефти, отмечает эксперт.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, азиатского оптимизма по поводу финальной фазы американо-китайских переговоров хватило лишь на стартовые часы торгов на российском рынке. Европейские индексы уже не были столь убедительными, тем более что президент США Д.Трамп собирается заняться торговыми проблемами Европы после китайских переговоров. Соответственно, российский рынок не нашел оснований для продолжения роста. Давление распространилось на наиболее ликвидные акции отечественного рынка, включая Сбербанк, "Роснефть", "Норникель". Первой целью американской тарифной политики может стать автомобильный сектор Европы, что непосредственно касается российских металлургов.

ЦБ РФ сообщил, что 19 февраля купил валюту в рамках бюджетного правила на 12,5 млрд рублей. В феврале объемы закупки существенно упали из-за относительно низкой цены нефти в январе. Кроме того, во второй половине февраля рубль поддерживают операции по конвертации валютных доходов для уплаты налогов. С фундаментальной точки зрения в I квартале отток капитала незначительный, включая зарубежные инвестиции, а вот объем международных резервов существенно превышает размер внешних обязательств. Соответственно, на ближайшее время у рубля есть основания для продолжения укрепления, считает аналитик.

Европейская статистика продолжает намекать на то, что у ЕЦБ могут появиться основания, чтобы не торопиться с повышением ставки. Предварительный индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны упал в феврале до 49,2 пункта с 50,5 пункта в январе. Германский PMI в промышленности упал до 47,6 пункта с 49,7 пункта в январе. Риском для Европы также является то, что США могут уже в марте повысить импортные пошлины на европейские автомобили. Данный шаг способен сократить поставки на 50%, а ответные меры Евросоюза приведут к еще более негативному влиянию на глобальную торговлю. Кроме того, экономика еврозоны может обнаружить себя в периоде спада, данные за I квартал также могут оказаться весьма слабыми, отмечает аналитик.

Российский рынок акций до конца торгов оставался в "минусе", не найдя поводов для дальнейшего роста. Торговая война КНР и США может плавно перетечь в столь же ожесточенную борьбу США и Европы, что вряд ли позитивно для российского экспорта, поскольку Европа является крупнейшим торговым партнером РФ, пояснил А.Кочетков.

Старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова также полагает, что комментарии представителей ФРС в "минутках" к январскому заседанию не оказались настолько "голубиными", как ожидали участники торгов. Никто из членов Федрезерва не выступал за снижение ставок, о чем уже начали мечтать инвесторы, а дискуссия большинства сводилась к тому, что считать достаточным основанием для продолжения курса на повышение ставок: ускорение инфляции или достижение ВВП США прогнозируемого роста. Судя по разнонаправленной динамике фондовых рынков, одни восприняли такие рассуждения как угрозу возобновлению цикла нормализации ставок в США, а другие - как указание на то, что существенных рисков для американской экономики нет. Вероятно, на российском рынке акций преобладают "медведи" или осторожные "быки", поскольку динамика российских активов оказалась под влиянием как раз первого впечатления.

Укрепление курса рубля, связанное с сильной нефтью и налоговыми выплатами экспортеров, оказало негативное влияние на стоимость акций экспортеров. Тем не менее, остается надежда, что новости торговых переговоров США-КНР, которые пока создают впечатление основательной и детальной проработки вопросов обеими сторонами, в дальнейшем вернут рынкам оптимизм и выведут российские активы на растущую траекторию, считает С.Кирсанова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг подешевели акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-15,5%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-10%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-8,1%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-7,9%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4,1%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-3,7%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-3,5%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-2,9%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,7%).

Подорожали бумаги ПАО "ОКС" (+39,9%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+39,8%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+19,3%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+4,7%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,042 млрд рублей (из них 13,953 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).