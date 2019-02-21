21 февраля 2019 года 19:00
Изменения цен евробондов РФ в четверг незначительные на фоне отсутствия новых драйверов
Москва. 21 февраля. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг незначительные на фоне отсутствия новых сильных драйверов для игры в ту или иную сторону. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году, которые к концу дня умеренно подешевели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также умеренно снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства бумаг, за исключением спреда для выпуска "Россия-30".
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК опустилась на 22 базисных пункта по отношению к закрытию 20 февраля и составила 110,8% от номинала, что соответствует доходности 3,77% годовых (рост на 6 базисных пунктов к предыдущему закрытию).
Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 20 февраля на 7 базисных пунктов, составив 98,73% от номинала. Их доходность выросла на 3 базисных пункта, до 2,485% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился по сравнению с предыдущим торговым днем на 3 базисных пункта и составил 128,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 17 базисных пунктов - до 110,2% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 5,14% годовых), евробонды с погашением в 2042 году - на 2 базисных пункта, до 106,99% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 5,105% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году потеряли в цене 7 базисных пунктов, подешевев до 101,06% от номинала, что соответствует доходности 4,575% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 2 базисных пункта - до 103,26% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,08% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 1 базисный пункт - до 98,41% от номинала (доходность не изменилась и составила 5,36% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 15 пунктов, до 97,43% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 4,625% годовых).
"Динамика российских еврооблигаций сегодня в целом нейтральная. После умеренного ценового роста, зафиксированного накануне на фоне локального снижения санкционных рисков и активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets, участники рынка решили взять паузу в ожидании прояснения целого ряда неопределенностей, в том числе относительно американо-китайских торговых переговоров. Но в целом в последние дни мы видели преобладание на рынке отечественных евробондов позитивных настроений, что было связано как со снижением базовых процентных ставок в США, что стимулировало рост спроса на все активы развивающихся стран, так и с ослаблением санкционного давления", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
21 февраля 2019 года 19:39
Москва. 21 февраля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль немного сократил темпы роста к бивалютной корзине на фоне перешедшей на отрицательную территорию нефти. читать дальше
.
21 февраля 2019 года 19:31
Москва. 21 февраля. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз вместе с нефтью в рамках локальной фиксации прибыли игроками в отсутствие новых драйверов длят роста, индекс МосБиржи, не сумев достичь рубежа 2500 пунктов, откатился к 2470 пунктам во главе с бумагами Сбербанка. читать дальше
.
21 февраля 2019 года 19:00
На валютном рынке рубль за последнюю неделю с лихвой отыграл все потери, понесенные после сообщений о новых санкциях в середине прошлой недели, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Отечественная валюта демонстрирует одну из лучших... читать дальше
.
21 февраля 2019 года 18:33
"В четверг продажи на российском фондовом рынке активизировались за счет ухудшения внешнего фона. Так, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей под трехмесячными максимумами и разнонаправленную динамику основных европейских индексов, снижение нашего рынка было поддержано американскими... читать дальше
.
21 февраля 2019 года 17:55
ITI Capital открыл торговую идею: покупать пару USD/RUB c целью 69 руб./$1, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Кроме того, в нем отмечается, что горизонт прогнозирования до начала апреля, а stop-loss находится на уровне 64,5 руб./$1.
Также эксперты компании указывают на временные факторы... читать дальше
.
21 февраля 2019 года 17:35
"В четверг, 21 февраля, отечественный рынок торгуется в "красной" зоне, отражая менее оптимистичные настроения глобальных инвесторов после публикации протоколов январского заседания ФРС США, - комментирует старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. - Так, индекс Мосбиржи дешевеет... читать дальше
.
21 февраля 2019 года 16:53
"Рубль продолжил укреплять свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4395 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,69%, недельная - до 7,85%, а месячная осталась на уровне 8,25%. ЦБ РФ сообщил, что 19 февраля купил валюту в рамках бюджетного правила на 12,5... читать дальше
.
21 февраля 2019 года 16:30
"С начала года пара USD/RUB торгуется в узком коридоре 65,6-66,89. Ключевой уровень сопротивления - 66,89 (50-дневная скользящая средняя), уровень поддержки - 65,5-65,62 (200-дневная скользящая средняя). Мы считаем, что курс рубля неоправданно высокий, если принять во внимание цены на нефть, и не... читать дальше
.
21 февраля 2019 года 16:22
"Фьючерсы на основные индексы США указывали на незначительный рост в начале торгов. Из статистики можно отметить отчёт по заказам на товары длительного пользования в 16:30 мск и отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в 19:00 мск. Российский рынок акций продолжит оставаться в... читать дальше
.
21 февраля 2019 года 15:57
"Котировки нефти марки Brent показывают нейтральную динамику и пока держатся у отметки $67 за баррель. Сегодняшние данные по запасам нефти в США могут оказаться негативными для цен на "чёрное золото", - предупреждает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.
21 февраля 2019 года 15:40
Москва. 21 февраля. Доллар США перешел к снижению, евро несколько ускорил падение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам и растущей нефти. читать дальше
.
21 февраля 2019 года 15:20
Денежные рынки закладывают в котировки небольшую вероятность понижения ФРС США процентных ставок до конца текущего года вместо их повышения. Тем не менее, опубликованный в среду протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках, которое состоялось в конце января, указывает на то, что... читать дальше
.
21 февраля 2019 года 14:58
Негативный внешний фон может перекрыть все внутренние факторы поддержки рубля, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой и директора по операциям на валютном рынке Александра Красного.
"Помимо роста опасения новых санкций, которые оказывали давление на курс рубля на... читать дальше
.
21 февраля 2019 года 14:48
Финансовые результаты Газпром нефти совпали с ожиданиями рынка по основным финансовым показателям, отмечает аналитик по нефтегазовой отрасли ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. Выручка компании снизилась на 4% к/к до 662 млрд руб. в результате снижения средней цены на нефть на 9% к/к и падения... читать дальше
.
21 февраля 2019 года 14:36
"После волатильных торгов в среду фунт снова торгуется с повышением, расположившись над уровнем 1.30. Настрой в отношении британской валюты остается в целом позитивным, несмотря на непрекращающиеся разговоры об угрозе хаотичного Брекзита. На следующей неделе члены парламента могут провести... читать дальше
.