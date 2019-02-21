Изменения цен евробондов РФ в четверг незначительные на фоне отсутствия новых драйверов

Москва. 21 февраля. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг незначительные на фоне отсутствия новых сильных драйверов для игры в ту или иную сторону. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году, которые к концу дня умеренно подешевели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также умеренно снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства бумаг, за исключением спреда для выпуска "Россия-30".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК опустилась на 22 базисных пункта по отношению к закрытию 20 февраля и составила 110,8% от номинала, что соответствует доходности 3,77% годовых (рост на 6 базисных пунктов к предыдущему закрытию).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 20 февраля на 7 базисных пунктов, составив 98,73% от номинала. Их доходность выросла на 3 базисных пункта, до 2,485% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился по сравнению с предыдущим торговым днем на 3 базисных пункта и составил 128,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 17 базисных пунктов - до 110,2% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 5,14% годовых), евробонды с погашением в 2042 году - на 2 базисных пункта, до 106,99% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 5,105% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году потеряли в цене 7 базисных пунктов, подешевев до 101,06% от номинала, что соответствует доходности 4,575% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 2 базисных пункта - до 103,26% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,08% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 1 базисный пункт - до 98,41% от номинала (доходность не изменилась и составила 5,36% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 15 пунктов, до 97,43% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 4,625% годовых).

"Динамика российских еврооблигаций сегодня в целом нейтральная. После умеренного ценового роста, зафиксированного накануне на фоне локального снижения санкционных рисков и активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets, участники рынка решили взять паузу в ожидании прояснения целого ряда неопределенностей, в том числе относительно американо-китайских торговых переговоров. Но в целом в последние дни мы видели преобладание на рынке отечественных евробондов позитивных настроений, что было связано как со снижением базовых процентных ставок в США, что стимулировало рост спроса на все активы развивающихся стран, так и с ослаблением санкционного давления", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.