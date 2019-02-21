Российский рынок продолжает закрепляться в коридоре 2450 - 2500 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк

"В четверг продажи на российском фондовом рынке активизировались за счет ухудшения внешнего фона. Так, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей под трехмесячными максимумами и разнонаправленную динамику основных европейских индексов, снижение нашего рынка было поддержано американскими площадками, где после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,3%. В результате к 18:00 индекс МосБиржи снизился на 0,9%, опустившись до 2465 пунктов. Из ликвидных бумаг в аутсайдерах Сбербанк и Норильский никель, упавшие на 2%. Лучше рынка торговались Мечел и ФСК ЕЭС, прибавившие 0,7% и 0,5% соответственно. Отметим, что российский рынок продолжает закрепляться в коридоре 2450 - 2500 пунктов. При этом, если нижнюю границу этого диапазона за последнюю неделю индекс МосБиржи протестировал уже дважды, то к верхней границе "быкам" так и не удалось подтянуться. Пока, на наш взгляд, поводов для выхода из сложившегося диапазона не наблюдается и, вполне возможно, что в рамках пятничных торгов данный диапазон будет удержан. При этом важным фактором для рынка энергоносителей и, соответственно, наших акций может стать публикация данных по запасам углеводородов от Минэнерго США, которая будет опубликована сегодня в 19:00 мск и определит динамику цен на нефть в ближайшие дни," - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.