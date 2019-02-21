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Главная / Мнения аналитиков / Российский рынок продолжает закрепляться в коридоре 2450 - 2500 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
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21 февраля 2019 года 18:33
Российский рынок продолжает закрепляться в коридоре 2450 - 2500 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
"В четверг продажи на российском фондовом рынке активизировались за счет ухудшения внешнего фона. Так, несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей под трехмесячными максимумами и разнонаправленную динамику основных европейских индексов, снижение нашего рынка было поддержано американскими площадками, где после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,3%. В результате к 18:00 индекс МосБиржи снизился на 0,9%, опустившись до 2465 пунктов. Из ликвидных бумаг в аутсайдерах Сбербанк и Норильский никель, упавшие на 2%. Лучше рынка торговались Мечел и ФСК ЕЭС, прибавившие 0,7% и 0,5% соответственно. Отметим, что российский рынок продолжает закрепляться в коридоре 2450 - 2500 пунктов. При этом, если нижнюю границу этого диапазона за последнюю неделю индекс МосБиржи протестировал уже дважды, то к верхней границе "быкам" так и не удалось подтянуться. Пока, на наш взгляд, поводов для выхода из сложившегося диапазона не наблюдается и, вполне возможно, что в рамках пятничных торгов данный диапазон будет удержан. При этом важным фактором для рынка энергоносителей и, соответственно, наших акций может стать публикация данных по запасам углеводородов от Минэнерго США, которая будет опубликована сегодня в 19:00 мск и определит динамику цен на нефть в ближайшие дни," - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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21 февраля 2019 года 19:39
Москва. 21 февраля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль немного сократил темпы роста к бивалютной корзине на фоне перешедшей на отрицательную территорию нефти. читать дальше
.21 февраля 2019 года 19:31
Рынок акций РФ скорректировался вниз вместе с нефтью, индекс МосБиржи откатился к 2470п во главе со Сбербанком
Москва. 21 февраля. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз вместе с нефтью в рамках локальной фиксации прибыли игроками в отсутствие новых драйверов длят роста, индекс МосБиржи, не сумев достичь рубежа 2500 пунктов, откатился к 2470 пунктам во главе с бумагами Сбербанка. читать дальше
.21 февраля 2019 года 19:00
С окончанием февральского налогового периода ожидаем коррекции рубля с возвращением в диапазон 66-67 по доллару - ИК "Велес Капитал"
На валютном рынке рубль за последнюю неделю с лихвой отыграл все потери, понесенные после сообщений о новых санкциях в середине прошлой недели, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Отечественная валюта демонстрирует одну из лучших... читать дальше
.21 февраля 2019 года 19:00
Москва. 21 февраля. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг незначительные на фоне отсутствия новых сильных драйверов для игры в ту или иную сторону. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году, которые к концу дня умеренно подешевели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также умеренно снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства бумаг, за исключением спреда для выпуска "Россия-30". читать дальше
.21 февраля 2019 года 17:55
ITI Capital открыл торговую идею: покупать пару USD/RUB c целью 69 руб./$1, сообщается в обзоре инвесткомпании. Кроме того, в нем отмечается, что горизонт прогнозирования до начала апреля, а stop-loss находится на уровне 64,5 руб./$1. Также эксперты компании указывают на временные факторы... читать дальше
.21 февраля 2019 года 17:35
"В четверг, 21 февраля, отечественный рынок торгуется в "красной" зоне, отражая менее оптимистичные настроения глобальных инвесторов после публикации протоколов январского заседания ФРС США, - комментирует старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. - Так, индекс Мосбиржи дешевеет... читать дальше
.21 февраля 2019 года 16:53
"Рубль продолжил укреплять свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4395 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,69%, недельная - до 7,85%, а месячная осталась на уровне 8,25%. ЦБ РФ сообщил, что 19 февраля купил валюту в рамках бюджетного правила на 12,5... читать дальше
.21 февраля 2019 года 16:30
Справедливый курс - 67 рублей за доллар, исходя из текущего уровня регрессии USD/RUB и нефти - ITI Capital
"С начала года пара USD/RUB торгуется в узком коридоре 65,6-66,89. Ключевой уровень сопротивления - 66,89 (50-дневная скользящая средняя), уровень поддержки - 65,5-65,62 (200-дневная скользящая средняя). Мы считаем, что курс рубля неоправданно высокий, если принять во внимание цены на нефть, и не... читать дальше
.21 февраля 2019 года 16:22
"Фьючерсы на основные индексы США указывали на незначительный рост в начале торгов. Из статистики можно отметить отчёт по заказам на товары длительного пользования в 16:30 мск и отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в 19:00 мск. Российский рынок акций продолжит оставаться в... читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:57
"Котировки нефти марки Brent показывают нейтральную динамику и пока держатся у отметки $67 за баррель. Сегодняшние данные по запасам нефти в США могут оказаться негативными для цен на "чёрное золото", - предупреждает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:40
Москва. 21 февраля. Доллар США перешел к снижению, евро несколько ускорил падение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам и растущей нефти. читать дальше
.21 февраля 2019 года 15:20
Денежные рынки закладывают в котировки небольшую вероятность понижения ФРС США процентных ставок до конца текущего года вместо их повышения. Тем не менее, опубликованный в среду протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках, которое состоялось в конце января, указывает на то, что... читать дальше
.21 февраля 2019 года 14:58
Негативный внешний фон может перекрыть все внутренние факторы поддержки рубля, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой и директора по операциям на валютном рынке Александра Красного. "Помимо роста опасения новых санкций, которые оказывали давление на курс рубля на... читать дальше
.21 февраля 2019 года 14:48
Финансовые результаты Газпром нефти совпали с ожиданиями рынка по основным финансовым показателям - ИК "Велес Капитал"
Финансовые результаты Газпром нефти совпали с ожиданиями рынка по основным финансовым показателям, отмечает аналитик по нефтегазовой отрасли ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. Выручка компании снизилась на 4% к/к до 662 млрд руб. в результате снижения средней цены на нефть на 9% к/к и падения... читать дальше
.21 февраля 2019 года 14:36
"После волатильных торгов в среду фунт снова торгуется с повышением, расположившись над уровнем 1.30. Настрой в отношении британской валюты остается в целом позитивным, несмотря на непрекращающиеся разговоры об угрозе хаотичного Брекзита. На следующей неделе члены парламента могут провести... читать дальше
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