Российские активы выйдут на растущую траекторию - УК "Райффайзен Капитал"

"В четверг, 21 февраля, отечественный рынок торгуется в "красной" зоне, отражая менее оптимистичные настроения глобальных инвесторов после публикации протоколов январского заседания ФРС США, - комментирует старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. - Так, индекс Мосбиржи дешевеет на 0,6%, а РТС - на 0,4%. Комментарии представителей ФРС в "минутах" последнего заседания не оказались настолько "голубиными", как ожидали участники торгов. Никто из членов Федрезерва не выступал за снижение ставок, о чем уже начали "мечтать" инвесторы, а дискуссия большинства сводилась к тому, что считать достаточным основанием для продолжения курса на повышение ставок: ускорение инфляции или достижение ВВП США прогнозируемого роста. Судя по разнонаправленной динамике фондовых рынков сегодня, одни восприняли такие рассуждения как угрозу возобновлению цикла нормализации ставок в США, а другие - как указание на то, что существенных рисков для американской экономики нет. Вероятно, на отечественном рынке сейчас преобладают "медведи" или осторожные "быки", поскольку динамика российских активов оказалась под влиянием как раз первого впечатления. Цены на нефть, подросшие вчера после закрытия российского рынка, сегодня уже не оказывают заметной поддержки. Скорее наоборот, укрепление курса рубля, связанное с сильной нефтью и налоговыми выплатами экспортеров, негативно влияет на стоимость акций экспортеров, которые сегодня в большинстве своем падают: отраслевой индекс металлургов дешевеет на 0,8%, индекс нефтегазовых компаний теряет 0,3%. Тем не менее мы ожидаем, что новости торговых переговоров, которые пока создают впечатление основательной и детальной проработки вопросов обеими сторонами, вернут рынкам оптимизм и выведут российские активы на растущую траекторию".