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21 февраля 2019 года 15:40

Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря налоговому периоду и нефти

Москва. 21 февраля. Доллар США перешел к снижению, евро несколько ускорил падение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам и растущей нефти.

Курс доллара США составил 65,47 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,28 руб./EUR1, опустившись на 19 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 17,49 копейки - до 69,43 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 февраля на 31,67 копейки, до 65,5401 руб./$1, и уменьшил курс евро на 38,53 копейки, до 74,2963 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно растет, торгуясь вблизи недельных максимумов к доллару и евро, благодаря дорожающей нефти и спросу компаний-экспортеров на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат февраля. В понедельник, 25 февраля, в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ, акцизы, 28 февраля - налог на прибыль; общий объем, по разным оценкам, составляет от 800 млрд до 1 трлн рублей.

Нефть эталонных марок дорожает в ходе торгов в четверг на сигналах меньшего, чем ожидалось, увеличения товарных запасов топлива в США на прошлой неделе. Обе марки находятся на максимальных отметках с прошлого ноября.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 0,15% - до $67,18 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,42%, до $57,4 за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 15 февраля, увеличились на 1,3 млн баррелей, при этом резервы бензина упали на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 758 тыс. баррелей.

Официальные статданные Минэнерго США будут обнародованы в четверг в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,5 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей.

Также нефтяной рынок следит за торговыми переговорами США и Китая, которые стремятся избежать нового витка повышения пошлин. По данным Bloomberg, переговорщики США и Китая в Вашингтоне работают над несколькими протоколами о намерениях, которые лягут в основу масштабного торгового соглашения.

Протоколы о намерениях США и Китая охватывают такие области, как сельское хозяйство, нетарифные барьеры, услуги, передача технологий и интеллектуальная собственность. Механизм применения остается неясным, но, скорее всего, он будет включать угрозу восстановления пошлин в случае невыполнения договоренностей.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, рубль еще накануне полностью отыграл все потери, понесенные после сообщений о новых санкциях, появившихся в середине прошлой недели: "Восстанавливать позиции нацвалюте помогали рост котировок нефти, прибавивших за неделю около 3,6% по марке Brent, и продажи валютной выручки в рамках подготовки к основным налоговым платежам 22-25 февраля. Однако поддержка данных факторов стала возможной лишь при отсутствии дальнейшего продолжения в санкционной тематике".

"С окончанием февральского налогового периода и приближением марта, в котором заметно возрастет объем внешних выплат корпоративного сектора (согласно данным ЦБ, чистые выплаты 40 крупнейших заемщиков в марте окажутся максимальными с апреля 2018 года), мы ожидаем постепенной коррекции рубля с возвращением в диапазон 66-67 руб./$1", - отмечает Ю.Кравченко.

"Для отечественного рынка позитивом является нефть, которая торгуется выше $67 за баррель Brent, а вот негативом становится отрицательная динамика сырьевых валют, которые первыми отмечают близость заключения американо-китайской сделки. Кроме того, намеки президента США Дональда Трампа о том, что Европа будет следующей целью торговых разбирательств США, могут реализоваться в форме скорого повышения тарифов на автомобили, что непосредственно приведет к снижению спроса на ряд российских товаров, включая сталь и алюминий", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Из внутренних историй отметим приближающийся пик налоговых выплат, хотя влияние данного фактора на курс рубля, на наш взгляд, весьма локально. Фундаментально потенциал для укрепления рубля пока еще сохраняется. Согласно нашей модели, российский рубль по-прежнему локально недооценен, и укрепление цен на нефть в последние дни только подтверждает наличие потенциала для укрепления рубля. При прочих равных (при отсутствии негатива в отношении всей группы валют развивающихся стран и роста санкционных рисков) на фоне сезонно сильного счета текущих операций до конца квартала рубль может компенсировать недооценку", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 7,69% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,85% годовых. В то же время ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 7,86%, 8,25%, 8,62% и 8,68% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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