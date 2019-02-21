ФРС США не рассматривает возможность снижения ставок - Julius Baer

Денежные рынки закладывают в котировки небольшую вероятность понижения ФРС США процентных ставок до конца текущего года вместо их повышения. Тем не менее, опубликованный в среду протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках, которое состоялось в конце января, указывает на то, что регулятор занимает более жесткую позицию, чем считалось ранее. Представители комитета разделились на две группы. Одна из них выступает за повышение ставок, как только исчезнут риски торможения экономического роста и неопределенность в политическом секторе, что ожидается позднее в текущем году. Другая группа повышает планку ужесточения кредитно-денежной политики в ожидании ускорения инфляции. Снижение процентных ставок на январском заседании не обсуждалось. Более жесткая позиция ФРС США поддерживает наш "бычий" взгляд на американский доллар. Помимо прогноза ставок, отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль, протокол заседания Комитета по операциям на открытых рынках показал близость ФРС к завершению процессу сокращения собственного баланса, что будет стимулировать аппетиты к риску.