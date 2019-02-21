Финансовые результаты Газпром нефти совпали с ожиданиями рынка по основным финансовым показателям - ИК "Велес Капитал"

Финансовые результаты Газпром нефти совпали с ожиданиями рынка по основным финансовым показателям, отмечает аналитик по нефтегазовой отрасли ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. Выручка компании снизилась на 4% к/к до 662 млрд руб. в результате снижения средней цены на нефть на 9% к/к и падения добычи нефти на 3% к/к, что было отчасти нивелировано девальвацией рубля. EBITDA Газпром нефти сократилась на 26% к/к до 145 млрд руб. из-за падения выручки и роста экспортных пошлин. Чистая прибыль снизилась сильнее - на 41% до 78 млрд руб. из-за негативного влияния курсовых разниц в следствие ослабления рубля.

Капитальные затраты Газпром нефти по итогам 2018 г. выросли на 5% г/г до 375 млрд руб. Свободный денежный поток, по нашим расчетам, увеличился в 2,5 раза до 162 млрд руб. благодаря росту операционных доходов. Чистый долг на конец периода составил 528 млрд руб., соотношение "Чистый долг/EBITDA" снизилось за год с 1,19 до 0,73.

Чистая прибыль по итогам года составила 377 млрд руб. Ранее глава Газпром нефти А. Дюков сообщил о том, что норма дивидендных выплат по итогам 2018 г. будет повышена до 35% от чистой прибыли по МСФО, тогда как исторически она составляла 25-28%. Исходя из этого мы ожидаем дивиденды компании по итогам IV квартала 2018 г. в размере 5,89 руб. на акцию с квартальной доходностью 1,7% в дополнение к уже выплаченной сумме в размере 22,05 руб. на акцию по итогам 9 месяцев 2018 г.

"В целом мы считаем отчетность Газпром нефти нейтральной: компания отчиталась на уровне ожиданий рынка, отразила резкий рост доходов по итогам года в рамках общеотраслевого тренда, а чистая прибыль по итогам года транслируется в дивиденды со средней по сектору дивидендной доходностью. Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" для акций Газпром нефти с целевой ценой 450 руб./акцию и потенциалом роста 31% от текущего уровня", - делает вывод эксперт ИК "Велес Капитал".