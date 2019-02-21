Российские активы продолжают сокращать санкционный дисконт - БКС

Российский фондовый рынок и рубль продолжают сокращать санкционный дисконт на фоне притока средств в активы развивающихся рынков, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Инвесторы начинают более прагматично подходить к санкционной повестке, ориентируясь на недооцененность локального рынка акций и возможность очередной отсрочки ограничительных мер со стороны США. В среду индекс Мосбиржи почти полностью отыграл потери предыдущих двух дней, с начала недели движение около нуля. При этом накануне ни один из отраслевых индексов Мосбиржи не показал отрицательной динамики.

С утра фон складывается нейтрально положительный. S&P завершил торговую сессию со скромным приростом в 0,18%. Азия торговалась разнонаправленно: потери индекса SHANGHAI 0,34%, а прибавка NIKKEI составила 0,15%. Европейские биржевые показывают разнонаправленные результаты. Со стороны новостного фона глобальный рынок акций способен продолжить рост, уверен эксперт "БКС Премьер". Вчера был опубликован протокол последнего заседания ФРС США. В нем инвесторы увидели очередной сигнал о потенциальной готовности агентства приостановить повышение ставок. Также в среду поступил очередной виток надежд на американско-китайское торговое перемирие. Президент Трамп положительно оценил ход переговоров и намекнул на возможность перенести дедлайн по заключения соглашения.

Нефть продолжает оказывать поддержку российскому рынку. Впервые в 2019 году баррель Brent вчера преодолел отметку в 67$, открывающей путь для движения к 68-69$. Поводом для такого роста послужила готовность Нигерии ограничить добычу для поддержки котировок. Ночью Американский институт нефти раскрыл данные по еженедельным запасам: увеличение составило 1,3 млн баррелей против ожиданий в 3,1 млн, что также благоприятно для ценовой конъюнктуры. Теперь внимание будет обращено на данные по запасам от Управления энергетической информации США, которые выйдут в 19:00 по московскому времени.

"В ближайшие два дня индекс Мосбиржи имеет все шансы показать прирост по итогам текущей недели и вновь закрепиться выше 2500 пунктов. На этом же интервале дальнейший рост российской валюты по отношению к доллару США ограничен 20-25 копейками, последнее снижение на фоне возобновления санкционной риторики уже отыграно", - резюмирует Александр Бахтин.