Российская валюта развивает наступление за счет роста спроса на рисковые активы - FxPro

Российская валюта развивает наступление за счет роста спроса на рисковые активы на протяжении недели, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Пара EUR/RUB вновь возвращается в область локальных минимумов последних полутора недель, опускавшись с утра до 74.18. USD/RUB находится на 65.48, что вблизи самых низких отметок начала февраля. Встряска рубля после возвращения темы санкций оказалась недолгой: союзники отработали как надо.

На взгляд эксперта, рубль поддерживал целый ряд факторов: сезонность - февраль часто отмечается ростом; рост нефти - она переписывает максимумы с ноября; рост рынков Азии - они укрепляются, в надежде на прорыв в торговых переговорах.

Однако на пути дальнейшего роста есть определенные препятствия, предупреждает А. Купцикевич. Во-первых, тема санкций может вернуться на повестку дня в любой момент, вновь подтачивая спрос на рубль. Во-вторых, сезонность вскоре может сыграть против российской валюты. Очень часто рубль разворачивается к снижению именно в конце февраля - начале марта.

"Не менее важный фактор - сильная область сопротивления, которая вновь возвращается в центр внимания, - подчеркивает аналитик FxPro. - С октября прошлого года покупки рубля иссякали на подходе к 65 за доллар и 74 за евро. Эта тенденция в очередной раз подтвердилась ранее в этом месяце. Конечно, технический анализ не является прямым руководством к действию, а лишь зоной повышенного внимания. То есть участникам рынка стоит пристально следить за динамикой евро и доллара к рублю вблизи этих уровней. Резкий рывок ниже станет сигналом, что сопротивление потеряло силу. Но пока больше признаков, что игроки не решаются перейти этот рубеж, так как по мере приближения к нему торговые объемы снижаются, и все больше участников рынка стараются держаться в стороне. При этом, скачок объемов был как раз в период роста валюты к рублю".