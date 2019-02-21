Рынок акций РФ слегка подрастает в четверг утром, отыгрывая внешние позитивные факторы

Москва. 21 февраля. Рынок акций РФ слегка подрастает в четверг утром, отыгрывая внешние позитивные сигналы, но активность покупателей снизилась по сравнению с предыдущим днем, что говорит о возможной скорой отрицательной коррекции.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2489,92 пункта (+0,08%), индекс РТС - 1197,29 пункта (+0,24%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют позитивную динамику в пределах 1%.

В частности, растут в цене акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Мосбиржи" (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Вместе с тем дешевеют бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к плавному росту российских акций в начале торгов 21 февраля способствуют, прежде всего, позитивные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду: рынок пошел вниз после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), однако спад оказался краткосрочным. Документ, обнародованный в США, показал, что руководители Федрезерва в конце января расходились во мнениях относительно дальнейшей кредитно-денежной политики. Некоторые из них придерживались мнения о том, что центробанку в будущем стоит поднимать ставку лишь в том случае, если темпы инфляции будут выше базовых прогнозов, другие полагали, что ужесточение политики потребуется, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с нынешними ожиданиями. В то же время все участники заседания сошлись во мнении о необходимости остановки программы сокращения объема активов на балансе ФРС позднее в этом году.

Трейдеры также продолжают следить за торговыми переговорами США и Китая. Во вторник президент США Дональд Трамп дал понять, что не рассматривает 1 марта как жесткую дату окончания всех переговоров с КНР и неизбежного повышения пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25%. Вместе с тем он заявил, что переговоры с Китаем по преодолению разногласий в торгово-экономических отношениях продвигаются успешно, хотя и остаются сложными. Встречи представителей двух стран продолжатся в Вашингтоне на этой неделе.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг на сообщениях о том, что переговорщики США и Китая работают над шестью направлениями потенциального торгового соглашения, но активность покупателей явно снизилась. При этом китайские фондовые индексы, демонстрировавшие в начале торгов заметный рост, постепенно стали переходить в "красную зону". По данным Reuters, китайская и американская делегации в Вашингтоне на этой неделе прорабатывают формулировки шести соглашений общего характера по наиболее спорным вопросам двусторонних отношений, включая подход Китая к структурным реформам. Кроме того, обсуждается список краткосрочных мер из 10 пунктов, включая закупки сырья и других товаров.

Вместе с тем европейские фондовые площадки открылись в четверг смешанной динамикой основных индексов, при этом британский FTSE снижался на 0,3%.

В свою очередь нефтяной рынок приостановил подъем в четверг утром в ожидании публикации еженедельных данных о запасах от Минэнерго США. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК увеличилась всего на 0,01% - до $67,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии Brent выросла на 1%. По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 15 февраля, увеличились на 1,3 млн баррелей, но при этом резервы бензина упали на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 758 тыс. баррелей. Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах, которые будут обнародованы в четверг в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,5 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом трех основных индексов. Протоколы заседания ФРС подтвердили намерение регулятора взять паузу в цикле повышения процентных ставок до прояснения ситуации с экономическими рисками, что благоприятно для фондовых настроений. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет около 0,2%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно оптимистичная динамика. Вместе с тем на площадках Китая индексы вышли "в минус" и теряют порядка 0,5% после роста ранее в течение дня. В четверг и пятницу США и КНР продолжат торговые переговоры на более высокопоставленном уровне, что вселяет инвесторам надежду на благоприятные новости. В СМИ при этом появились сообщения о разработке сторонами деталей сделки".

"Индексы МосБиржи и РТС завершили торги среды в уверенном плюсе, но остались ниже психологических уровней 2500 и 1200 пунктов, что указывает на сохранение краткосрочного бокового движения. Преодоление указанных отметок с технической точки зрения откроет индикаторам дорогу к максимумам текущего года (2551 пункт и 1226 пунктов). Российские фондовые индексы и рубль получают дополнительный импульс к повышению ввиду сохранения благоприятного внешнего фона и отсутствия санкционных новостей. Позитивные внешние факторы, однако, во многом были отыграны накануне, что ограничит повышение, так же как и близость индексов и рубля к важным техническим отметкам", - полагает Е.Кожухова.

"Две ведущие мировые экономики приблизились к заключению торговой сделки, но еще остается ряд не решенных вопросов. По данным Reuters, представители США и Китая приступили к подготовке шести меморандумов, отражающих основные принципы и условия для урегулирования конфликта. В тоже время это не означает, что финальная сделка близка к подписанию, вероятность провала остается существенной, так как их условия вполне могут оказаться неприемлемыми для КНР. Неопределенности добавляют и противоречивые заявления Дональда Трампа, готового перенести дедлайн на поздний срок, и торгового представителя Роберта Лайтхайзера, который намерен решить вопрос до 1 марта. Члены комитета FOMC пока не пришли к окончательному решению по поводу прекращения сокращения баланса ФРС, но уверены, что оно наступит в этом году, что тем самым должно снять опасения, связанные с его негативным влиянием на экономику и финансовый рынок. Регулятор также склоняется к сохранению ключевой ставки на текущем уровне, т.к. возросшие внешние риски, которые включают в себя замедление европейской и китайской экономик, по-прежнему в центре внимания. Между тем ситуация на рынке труда и уровень инфляции остается стабильной, что не исключает одного повышения ставки в этом году. В целом можно говорить о том, что уклончивые заявления ФРС продолжают ранее намеченный путь по завершению трехлетнего цикла ужесточения монетарной политики", - полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов.

По его мнению, "российский рынок в ходе вчерашних торгов смог показать сильный рост, индекс МосБиржи приблизился к отметке в 2490 пунктов. Отсутствие новой информации о санкциях позволяет рынку фокусироваться главным образом на внешнем фоне, который остается умеренно позитивным и подкрепляется стабильными ценами на нефть. Сегодня ждем, что индекс МосБиржи сможет продолжить позитивную динамику и протестировать отметку в 2500 пунктов, выход выше пока же маловероятен".

Как считает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, "внешний фон можно было бы назвать позитивным, однако на рынке часто работает правило, когда "купленные" ранее ожидания нужно продавать на новостях. США и КНР перешли к формализации соглашения по торговым вопросам, что фактически завершает переговорный процесс, который поддерживал рынки в течение восьми недель. Соответственно, вполне оправданные ожидания могут подвергнуться фиксации прибыли. Для отечественного рынка позитивом является нефть, которая торгуется выше $67 за баррель Brent, а вот негативом становится отрицательная динамика сырьевых валют, которые первыми отмечают близость заключения американо-китайской сделки. Кроме того, намеки президента Д.Трампа о том, что Европа будет следующей целью торговых разбирательств США, могут реализоваться в форме скорого повышения тарифов на автомобили, что непосредственно приведет к снижению спроса на ряд российских товаров, включая сталь и алюминий. Так что поводов для роста российского рынка выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи пока нет, хотя торговая война США и КНР подходит к концу".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,87 млрд рублей (из них 2,32 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).