Sova Capital подняла оценку акций Аэрофлота на 8%, сохранив рейтинг "держать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) на 8% - до 109 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была оставлена без изменений.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 122,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 100,1 рубля за штуку.