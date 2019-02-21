Краткосрочным ориентиром по паре USD/RUB выступят отметки 65.2-66.2 - "Нордеа Банк"

"Поддержку российской валюте продолжает оказывать повышенный аппетит игроков к рисковым активам на фоне торговых переговоров между США и Китаем. Кроме того, позитивно на рубль влияет динамика нефтяных котировок, которые вчера достигли отметки $67/bbl (Brent). Отметим также, что фактор налоговых платежей, пик которых приходится на 25 число месяца, оказывает российской валюте локальную поддержку. Вчера состоялось три аукциона ОФЗ, два из которых прошли без ограничений предложения государственных бумаг Минфином РФ. Всего ведомству удалось разместить 33 млрд. рублей. И хотя спрос составил 85 млрд. рублей, отметим, что основная его часть была сосредоточена на краткосрочных трехлетних ОФЗ. Долгосрочные бумаги пользовались меньшим спросом (32 млрд. руб.), в результате чего Минфин разместил только 9.7 млрд. руб. Такой результат позволяет сделать вывод об осторожном интересе участников рынка к российским активам в целом и к рублю в частности на фоне сохраняющихся санкционных рисках. Краткосрочным ориентиром по паре USD/RUB выступят отметки 65.2-66.2", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".