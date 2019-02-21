Цены на нефть возобновили позитивную динамику на фоне сообщений о сокращении экспорта ОПЕК в начале текущего года до минимума с 2015г. - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть возобновили позитивную динамику на фоне сообщений о сокращении экспорта ОПЕК в начале текущего года до минимума с 2015г. Согласно публикациям ряда СМИ более активное снижение добычи Саудовской Аравией и непреднамеренное сокращение добычи в таких странах, как Иран и Венесуэла, приводят к сужению объемов предложения сырья на рынке. Также рыночные игроки обратили внимание на заявления министра энергетики Саудовской Аравии, который отметил, что члены сделки ОПЕК+ стремятся приблизить мировые запасы нефти к 5-летнему среднему значению и рынок нефти достигнет баланса к апрелю. Сегодня внимание рынка привлекут данные от Минэнерго США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов по итогам отчетной недели. В целом же стоит напомнить, что основными катализаторами позитивной динамики на нефтяном рынке продолжают выступать сохраняющийся оптимизм в отношении рисковых активов на фоне прогресса переговоров США и КНР, а также снижение опасений в отношении возможного переизбытка сырья на рынке из-за усилий, предпринимаемых ОПЕК+", - указывают аналитики "Нордеа Банка".