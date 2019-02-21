Рубль может еще немного подорожать - БКС

"Российская валюта продолжает дорожать к доллару и евро, отыгрывая ралли нефтяных цен при поддержке налогового периода. Пик последнего пройдет в понедельник, поэтому сегодня и завтра мы можем увидеть значительные объемы конвертации валюты, в том числе и той, которая "придерживалась" на случай роста доллара. Основным событием для мирового валютного рынка вчера была публикация протоколов ФРС. Риторика опубликованного документа оказалась достаточно мягкой, чиновники в том числе упомянули возможность изменения темпов сокращения баланса. Пара USD/RUB продолжает "осваиваться" на новой для себя территории ниже круглой отметки 66. Однако дальнейшее движение пары вниз, на мой взгляд, будет затруднено из-за сохраняющихся рисков санкций. К тому же сейчас мы наблюдаем момент, когда все "звезды сложились" идеально: нефть растет, в России в разгаре налоговый период, аппетит к риску на мировых рынках довольно устойчивый. Каждый из этих факторов может довольно быстро поменяться, к тому же с марта ЦБ увеличит объем покупок валюты по бюджетному правилу. Просадки доллара ниже 65,5 смотрятся привлекательно для набора защитной долларовой позиции", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.