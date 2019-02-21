Потенциал роста Brent пока полностью не реализован - БКС

"Нефтяные котировки обновили локальные максимумы в середине недели на фоне заявления Нигерии о готовности сократить добычу. Пресс-секретарь президента страны Мухаммаду Бухари заявил после встречи с саудовским представителем в среду, что "Нигерия готова придерживаться инициативы Саудовской Аравии по ограничению добычи, чтобы цены [на нефть] подросли... Мы будем сотрудничать".

Страны-участницы ОПЕК+ в начале декабря прошлого года договорились о сокращении добычи на 1,2 млн б/с, из которых на долю Нигерии приходилась 53 000 б/с. Однако, по данным февральского отчета ОПЕК, страна напротив увеличила производство, которое достигло 1,792 млн б/с против целевого уровня 1,685 млн б/с. Фьючерсы на Brent в среду преодолели отметку $67 за баррель и завершили день выше круглого значения. Потенциал роста пока полностью не реализован, восходящая волна может достичь $68-69 при хорошей конъюнктуре рынка. При этом стоит отметить, что ближний фьючерс и фьючерс с поставкой через 18 месяцев торгуются в "бэквордации", что указывает на рыночные ожидания средней цены на горизонте 1,5 лет ниже текущих отметок. В январе EIA и МЭА ожидали среднюю цену на сорт Brent в 2019 г. в районе $61 за баррель. Сегодня ночью были опубликованы еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API). За неделю запасы нефти в США выросли на 1,3 млн баррелей (до 448,5 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали роста на 3,1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге снизились на 502 000 баррелей. Запасы бензина упали на 32 000 баррелей (прогноз -350 000), запасы дистиллятов упали на 758 000 баррелей (прогноз -1,7 млн). Импорт нефти за неделю вырос на 369 000 баррелей в сутки (б/с), до уровня 7 млн б/с. В целом статистика позитивна для цен, но участники рынка отреагировали достаточно сдержанно, так как более значимыми считаются данные по запасам от Управления энергетической информации США (EIA), которые будут опубликованы сегодня в 19:00 мск. С утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ростом на 0,09% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии", - комментирует ситуацию эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов.