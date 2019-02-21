Аукционы Минфина подтверждают сохраняющийся интерес инвесторов к рублевым госбумагам вопреки санкционным рискам - Промсвязьбанк

В среду котировки госбумаг приостановили падение из-за сохраняющихся санкционных угроз, перейдя к консолидации – рынок поддержал укрепляющийся рубль при ослаблении американской валюты на глобальных рынках: доходность 10-летних ОФЗ выросла на 1 б.п. – до 8,46% годовых, 5- летних – снизилась на 2 б.п. – до 8,17% годовых, констатирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

"Учитывая непростую рыночную конъюнктуру, инвесторы рассчитывали на бОльшую премию к рынку на аукционах. Однако Минфин по-прежнему действует весьма взвешенно, удовлетворив менее половины заявок по лучшей цене. Что касается инфляционного выпуска ОФЗ, то интерес к бумаге остается не слишком высоким на фоне стабилизации потребительских цен на уровне 0,1% в неделю и вмененной инфляции выше 5% при таргете ЦБ на уровне 4%. В результате, Минфин не смог побить свой локальный рекорд недельной давности (42 млрд. руб.), продав ОФЗ по итогам 3 аукционов на 33 млрд. руб. Вместе с тем, на наш взгляд, это хороший результат, подтверждающий

сохраняющийся интерес инвесторов к рублевым госбумагам вопреки санкционным рискам".

По мнению эксперта, аукционы Минфина подтверждают сохраняющийся интерес инвесторов к рублевым госбумагам вопреки санкционным рискам. На сегодняшних торгах укрепляющийся рубль поддержит котировки госбумаг.