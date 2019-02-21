Ближайшей целью для покупателей является уровень 70 долл. за баррель Brent - ИФК "Солид"

"Нефть продолжает дорожать, торгуясь уже вблизи 67.20 по Brent. Котировки сырья получают поддержку от соглашения ОПЕК+. Техкомитет организации сообщил о выполнении плана на 83% в данный момент. Страны, которые медленнее остальных сокращали добычу, также начинают форсировать процесс. В первую очередь это касается Нигерии и России. Ближайшей целью для покупателей является уровень 70, сегодня будет важная публикация запасов от EIA", - отмечает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.