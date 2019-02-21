Неопределенность со стратегией Минфина продолжит давить на рынок ОФЗ - Росбанк

"Вчерашние первичные аукционы российский Минфин, скорее всего, может занести себе в актив. Совокупный объем размещения 3 серий облигаций составил 32,9 млрд руб., что менее показателя недельной давности (42 млрд руб.), однако этот факт позволил вторичному рынку провести куда более спокойный день. Если до объявления результатов аукциона доходность серии ОФЗ-ПД 26226 прибавляла 5 бп к закрытию вторника, завершить день бумага смогла без изменений. Заметим, что на аукционах обеих серий ОФЗ-ПД преобладали крупные заявки: объемом от 1 млрд руб. до 3 млрд руб. при размещении 3,5-летних 26209 (17,7 млрд руб. из итоговых 18,6 млрд руб.) и от 500 млн руб. до 1 млрд руб. при размещении 7,5-летних 26226 (9 млрд руб. из 9,7 млрд руб.). При этом у нас по итогам вчерашнего дня остается вопрос на более длительную перспективу. Каким образом Минфин собирается наращивать объем заимствований, если 3 серии не самой большой срочности в условиях нейтрального внешнего фона позволяют привлечь с первичного рынка "лишь" 32,9 млрд руб.? Мы уверены, что представители ведомства держат в голове цель по валовым заимствованиям на год (2,4 трлн руб.), которая предполагает размещение более 50 млрд руб. новых облигаций в неделю. Неопределенность со стратегией Минфина продолжит давить на рынок, по крайней мере, до появления очередных эффективных новаций - таких как отмена предельного объема заимствований неделю назад", - отмечают аналитики Росбанка.