21 февраля 2019 года 10:01
Утренние прогнозы: поводов для роста российского рынка выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи пока нет
Аналитики констатируют улучшение обстановки на рынках и полагают, что целью "быков" в четверг станет отметка 2500 пунктов индекса МосБиржи, выше которой подняться у рынка сил пока нет.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон можно было бы назвать позитивным, однако на рынке часто работает правило, когда купленное ранее ожидания нужно продавать на новостях. США и КНР перешли к формализации соглашения по торговым вопросам, что фактически завершает переговорный процесс, который поддерживал рынки в течение восьми недель. Соответственно, вполне оправданные ожидания могут подвергнуться фиксации прибыли. Для отечественного рынка позитивом является нефть, которая торгуется выше $67 за баррель Brent, а вот негативом становится отрицательная динамика сырьевых валют, которые первыми отмечают близость заключения сделки между США и Китаем. Кроме того, намёки президента Д. Трампа о том, что Европа будет следующей целью торговых разбирательств США могут реализоваться в форме скорого повышения тарифов на автомобили, что непосредственно приведёт к снижению спроса на ряд российских товаров, включая сталь и алюминий. Так что поводов для роста российского рынка выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи пока нет".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Динамику сегодняшних торгов прогнозировать трудно. С одной стороны, впереди у индекса МосБиржи тяжелая отметка 2500 пунктов. С другой стороны, а что, собственно, мешает продолжению вчерашних покупок? Однако без притока новых денег из-за рубежа рублевый индикатор рынка вряд ли сможет пройти сопротивление. При этом практически невозможно на данный момент спрогнозировать, будут ли нерезиденты сегодня инвестировать в рублевые акции или нет. Поэтому сегодня лучшей тактикой будет спекулятивная - с выставлением и подтягиванием коротких "стопов"".
"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Российский рынок в ходе вчерашних торгов смог показать сильный рост, индекс МосБиржи приблизился к отметке в 2490 пунктов. Отсутствие новой информации о санкциях позволяет рынку фокусироваться главным образом на внешнем фоне, который остается умеренно позитивным и подкрепляется стабильными ценами на нефть. Сегодня ждем, что индекс МосБиржи сможет продолжить позитивную динамику и протестировать отметку в 2500 пунктов, выход выше пока же маловероятен".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Перед открытием российского фондового рынка в четверг ситуация на внешних площадках, на наш взгляд, складывается умеренно позитивная. Рост фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы, позитивные сигналы по итогам переговоров в Брюсселе, а также сохранение высоких цен на энергоносители и металлы окажут поддержку отечественному фондовому рынку. Ближайшими целями роста, по нашему мнению, выступят уровни 2500 пунктов по индексу МосБиржи и 1200 пунктов по РТС".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Улучшение обстановки на рынках во многом связано с ожиданиями успешного исхода торговых переговоров между США и КНР - как сообщается, стороны работают над несколькими документами, которые позволят оформить окончательное соглашение. Текст стенограммы январского заседания комитета по открытым рынкам ФРС, опубликованный вчера вечером, также выглядит умеренно благоприятным для рынков акций: по всей вероятности, процесс сокращения баланса ФРС будет завершен до конца года, а новый цикл повышений базовой процентной ставки не начнется до тех пор, пока ситуация в экономике не станет более определенной (в том числе с учетом внешних рисков). На валютном рынке в начале торгов курс доллара США может оставаться под давлением общего увеличения "спроса на риск" и "мягких" ожиданий в отношении денежной политики ФРС".
Опубликовано: /Финмаркет/
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