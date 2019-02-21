Поводов для роста российского рынка выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи пока нет - "Открытие Брокер"

"Внешний фон можно было бы назвать позитивным, однако на рынке часто работает правило, когда купленные ранее ожидания нужно продавать на новостях. США и КНР перешли к формализации соглашения по торговым вопросам, что фактически завершает переговорный процесс, который поддерживал рынки в течение восьми недель. Соответственно, вполне оправданные ожидания могут подвергнуться фиксации прибыли. Для отечественного рынка позитивом является нефть, которая торгуется выше $67 за баррель Brent, а вот негативом становится отрицательная динамика сырьевых валют, которые первыми отмечают близость заключения сделки между США и Китаем. Кроме того, намёки президента Д. Трампа о том, что Европа будет следующей целью торговых разбирательств США могут реализоваться в форме скорого повышения тарифов на автомобили, что непосредственно приведёт к снижению спроса на ряд российских товаров, включая сталь и алюминий. Так что поводов для роста российского рынка выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи пока нет", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.