Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 21 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду: рынок пошел вниз после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), однако спад оказался краткосрочным. Документ, обнародованный в США, показал, что руководители Федрезерва в конце января расходились во мнениях относительно дальнейшей кредитно-денежной политики. Некоторые из них придерживались мнения о том, что Центробанку в будущем стоит поднимать ставку лишь в том случае, если темпы инфляции будут выше базовых прогнозов, другие полагали, что ужесточение политики потребуется, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с нынешними ожиданиями. В то же время все участники заседания сошлись во мнении о необходимости остановки программы сокращения объема активов на балансе ФРС позднее в этом году.

Трейдеры также продолжают следить за торговыми переговорами США и Китая. Во вторник президент США Дональд Трамп дал понять, что не рассматривает 1 марта как жесткую дату окончания всех переговоров с КНР и неизбежного повышения пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25%. Вместе с тем он заявил, что переговоры с Китаем по преодолению разногласий в торгово-экономических отношениях продвигаются успешно, хотя и остаются сложными. Встречи представителей двух стран продолжатся в Вашингтоне на этой неделе.

Почти все рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг на сообщениях о том, что переговорщики США и Китая работают над шестью направлениями потенциального торгового соглашения. По данным Reuters, китайская и американская делегации в Вашингтоне на этой неделе прорабатывают формулировки шести соглашений общего характера по наиболее спорным вопросам двусторонних отношений, включая подход Китая к структурным реформам. Кроме того, обсуждается список краткосрочных мер из 10 пунктов, включая закупки сырья и других товаров.

Китайский Shanghai Composite вырос на 1%, Shenzhen Composite - на 1,5%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 поднялся на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%. Японский Nikkei 225 повысился на 0,14%.Индийский Sensex и южнокорейский KOSPI слабо меняются в ходе торгов. Австралийский S&P/ASX 200, для которого сессия уже завершилась, повысился на 0,7%.

В свою очередь нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает подъем благодаря данным Американского института нефти (API) о меньшем, чем ожидалось, приросте товарных запасов топлива в США. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК увеличилась на 0,12% - до $67,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии Brent выросла в цене на 1%. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 0,37%, до $57,37 за баррель. В среду апрельская WTI поднялась на 1,3%.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 15 февраля, увеличились 1,3 млн баррелей, но при этом резервы бензина упали на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 758 тыс. баррелей. Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в четверг в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,5 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла в среду почти в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,867 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,41 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 февраля вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 582,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (+0,6%), "Газпромбанк БО-19" (+0,45%) и "Транснефть-001P-08" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром капитал БО-04" (-0,9%), "РЖД-001P-02R" (-0,7%) и "Газпром капитал БО-03" (-0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона облигаций серии БО-05 объемом 3 млрд рублей в размере 9,75% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок инвесторов прошел 20 февраля. Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 27 февраля. Последний раз компания выходила на долговой рынок в июле 2018 года, разместив облигации серии БО-08 объемом 5 млрд рублей по ставке 9,35% годовых. Объявлена 2-летняя оферта.

ООО "Правоурмийское" 22 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей. Дата погашения выпуска - 31 марта 2028 года. Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 27 февраля. Как сообщалось, ООО "Правоурмийское" приняло решение 26 февраля приобрести по соглашению с владельцами классические облигации 1-й серии объемом до 3 млн ценных бумаг. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 19 по 25 февраля. Выкуп пройдет по цене 100% от номинала. Компания разместила 7-летние облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей в декабре 2012 года. Ставка купона до погашения установлена в размере 9% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Дата погашения займа - 26 декабря 2019 года. На данный момент это единственный выпуск в обращении у компании.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 4 марта начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-USDRUB_C-S-3m-001Р-65R на 1 млрд рублей, а 14 марта - серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-59R на 3 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Погашение выпуска ИОС-USDRUB_C-S-3m-001Р-65R состоится 3 июня 2019 года, выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-59R - 4 апреля 2022 года. По каждому из выпусков предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого по бумагам серии ИОС-USDRUB_C-S-3m-001Р-65R зависит от динамики курса рубль/доллар, а по бумагам серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-59R от цены обыкновенных акций компаний BMW AG, Porsche AG, Daimler AG (торгуются на германской бирже Xetra). Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

"БКС Глобал Маркетс" в рамках оферты обязуется приобрести у владельцев облигаций "Лидер-инвеста" серии БО-П02 бумаги по цене 100,05% от номинала. Заявки могут быть поданы с 14:00 МСК 20 февраля до 16:00 МСК 15 марта. Количество приобретаемых бумаг - до 5 млн штук включительно. Дата приобретения - рабочий день, следующий за датой совершения акцепта данной оферты. Выпуск облигаций БО-П02 на 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет компания разместила в феврале 2018 года. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 11,7% годовых. Согласно эмиссионным документам, владельцы облигаций могут потребовать досрочного погашения бондов в связи со сменой владельца компании.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 13-16-го купонов облигаций серии 2-ИП в размере 8,72% годовых. Газпромбанк в феврале 2016 года разместил облигации серии 2-ИП объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 10,9% годовых. Бумаги имеют 20 квартальных купонов. Ставка купонов определяется ежегодно для четырех купонов сразу, она привязана к значению бескупонной доходности госбумаг (ОФЗ) со сроком погашения 1 год плюс спред. Индикативный размер спреда установлен на уровне 1% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 13-го или 16-го купонных периодов.

ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 5-6-го купонов облигаций серии 001Р-02 в размере 10,45% годовых. Компания в марте 2017 года разместила облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на 10 лет. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 12,75% годовых. Ставка текущего купона - 9,85% годовых. По выпуску предусмотрена оферта со сроком исполнения 7 марта 2019 года. Бонды размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р на 70 млрд рублей.