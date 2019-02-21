Динамику рынка акций определят нерезиденты - Алор Брокер

"Динамику сегодняшних торгов прогнозировать трудно. С одной стороны, впереди у индекса МосБиржи тяжелая отметки 2500 пунктов. С другой стороны, а что, собственно, мешает продолжению вчерашних покупок? Однако без притока новых денег из-за рубежа рублевый индикатор рынка вряд ли сможет пройти сопротивление. При этом практически невозможно на данный момент спрогнозировать, будут ли нерезиденты сегодня инвестировать в рублевые акции или нет. Поэтому сегодня лучшей тактикой будет спекулятивная - с выставлением и подтягиванием коротких "стопов", - предупреждает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.