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21 февраля 2019 года 09:44

Nasdaq Composite завершил подъемом восьмую сессию подряд

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Почти все рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает подъем.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду: рынок пошел вниз после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), однако спад оказался краткосрочным.

Nasdaq Composite увеличился незначительно, но все же завершил подъемом восьмую сессию подряд, что является самым длительным периодом непрерывного повышения индикатора с августа прошлого года.

В центре внимания трейдеров был протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 29-30 января. Документ, обнародованный в 22:00 МСК, показал, что руководители Федрезерва в конце января расходились во мнениях относительно дальнейшей кредитно-денежной политики.

Некоторые из них придерживались мнения о том, что Центробанку в будущем стоит поднимать ставку лишь в том случае, если темпы инфляции будут выше базовых прогнозов, другие полагали, что ужесточение политики потребуется, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с нынешними ожиданиями.

В то же время все участники заседания сошлись во мнении о необходимости остановки программы сокращения объема активов на балансе ФРС позднее в этом году.

Трейдеры также продолжают следить за торговыми переговорами США и Китая, пишет MarketWatch.

Во вторник президент США Дональд Трамп дал понять, что не рассматривает 1 марта как жесткую дату окончания всех переговоров с КНР и неизбежного повышения пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25%. Вместе с тем он заявил, что переговоры с Китаем по преодолению разногласий в торгово-экономических отношениях продвигаются успешно, хотя и остаются сложными.

Встречи представителей двух стран продолжатся в Вашингтоне на этой неделе.

Акции американской аптечной сети CVS Health подешевели на 8,1% по итогам торгов в среду. Компания, в прошлом году закрывшая сделку по покупке страховой компании Aetna Inc. за $68 млрд, отчиталась о более слабой, чем ожидалось, повышении выручки в четвертом квартале 2018 года и дала разочаровавший инвесторов прогноз прибыли на текущий год.

Стоимость бумаг Tesla опустилась на 1% на информации об уходе в отставку юрисконсульта компании Дейна Бутсвинкаса, проработавшего в ней чуть более двух месяцев.

Акции Southwest Airlines подешевели на 5,6%. Авиакомпания сообщила, что недавняя приостановка работы правительства США ухудшила ее выручку больше, чем ожидалось, в результате чего она была вынуждена понизить прогноз на первый квартал. В компании оценивают потери из-за шатдауна в $60 млн против ожидавшихся $10-15 млн.

Капитализация LendingClub Corp. упала на 6,7% из-за более слабой, чем ожидалось, отчетности компании.

В то же время сильные квартальные результаты Garmin привели к скачку цены акций производителя смарт-часов на 17%.

Цена бумаг Walmart опустилась на 2,3% по итогам торгов в среду в связи с появившимися опасениями срыва сделки по слиянию ритейлера Sainsbury c розничной сетью ASDA, принадлежащей Walmart, из-за позиции британского антимонопольного регулятора.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 20 февраля вырос на 63,12 пункта (0,24%) и составил 25954,44 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 4,94 пункта (0,18%) - до 2784,7 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,3 пункта (0,03%) и составил 7849,07 пункта.

Почти все рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг на сообщениях о том, что переговорщики США и Китая работают над шестью направлениями потенциального торгового соглашения.

По данным Reuters, китайская и американская делегации в Вашингтоне на этой неделе прорабатывают формулировки шести соглашений общего характера по наиболее спорным вопросам двусторонних отношений, включая подход Китая к структурным реформам.

Кроме того, обсуждается список краткосрочных мер из 10 пунктов, включая закупки сырья и других товаров.

Китайский Shanghai Composite вырос на 1%, Shenzhen Composite - на 1,5%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 поднялся на 1,2%.

Вместе с тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,3%, более широкий Topix - на 0,1%.

Индийский Sensex и южнокорейский KOSPI слабо меняются в ходе торгов. Австралийский S&P/ASX 200, для которого сессия уже завершилась, повысился на 0,7%.

"Внезапно все стали оптимистичнее, спекулянты возвращаются. Настроения на рынке отличные, инвесторы наращивают риски", - отметил глава Geo Securities Фрэнсис Лунь.

Между тем в четверг продолжился поток крайне слабых данных о торговле азиатских стран. Южная Корея за первые 20 дней февраля сократила экспорт на 11,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, объявило министерство торговли, промышленности и энергетики. Поставки в Китай обвалились на 14% за этот период, в том числе из-за празднования Нового года по лунному календарю.

Ранее на этой неделе стало известно о падении экспорта из Японии в январе самыми быстрыми темпами более чем за два года - на 8,4% в годовом выражении, в том числе в Китай - на 17,4%. Сокращение сингапурского экспорта также было максимальным более чем за два года - на 10,1%, в том числе в Китай - на четверть.

В Токио активно дорожают акции самой большой компании Японии в сфере интернет-торговли Rakuten - на 4,9%, а также автоконцернов Honda и Toyota - более чем на 2%.

В Гонконге растут в цене бумаги высокотехнологичных компаний: Lenovo - на 12,4%, Sunny Optical - на 5%.

Samsung Electronics, представившая накануне новые модели смартфонов, прибавила 0,3% на торгах в Сеуле.

Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает подъем благодаря данным Американского института нефти (API) о меньшем, чем ожидалось, приросте товарных запасов топлива в США.

Накануне WTI выросла шестую сессию подряд, североамериканская нефть достигла максимального уровня цены с ноября. Brent держится у этих максимумов уже не первую сессию.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК увеличилась на $0,16 (0,24%) - до $67,24 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты на Brent выросли в цене на $0,63 (1%) - до $67,08 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,29 (0,51%), до $57,45 за баррель. В среду апрельская WTI поднялась на $0,71 (1,3%), до $57,16 за баррель. Кроме того, 20 февраля завершились торги мартовским контрактом, который в последнюю сессию подорожал на 1,5%, до $56,92 за баррель.

Нефтяной рынок наблюдает за двумя одновременно разворачивающимися историями, которые отрицательно влияют на объём предложения, отмечает аналитик DailyFX Питер Хэнкс.

По данным СМИ, президент Нигерии Мухаммад Бухари хочет снизить добычу нефти в стране, чтобы добиться повышения цен. При этом Saudi Aramco в марте закроет НПЗ Yanbu, один из крупнейших для компании, на плановое техобслуживание, отмечает П.Хэнкс.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 15 февраля, увеличились 1,3 млн баррелей, но при этом резервы бензина упали на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 758 тыс. баррелей.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в четверг в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,5 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
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