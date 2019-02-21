Ближайшими целями роста выступят уровни 2500 пунктов по индексу МосБиржи и 1200 пунктов по РТС - Инвестиционная палата

"Перед открытием российского фондового рынка в четверг ситуация на внешних площадках, на наш взгляд, складывается умеренно позитивная. Рост фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы, позитивные сигналы по итогам переговоров в Брюсселе, а также сохранение высоких цен на энергоносители и металлы окажут поддержку отечественному фондовому рынку. Ближайшими целями роста, по нашему мнению, выступят уровни 2500 пунктов по индексу МосБиржи и 1200 пунктов по РТС", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.