Индекс МосБиржи начнет торги четверга с повышения - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,3%, вблизи отметки 2495 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2480, 2470 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2510, 2520 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее вероятно его дальнейшее сдержанное повышение и последующая стабилизация около уровня 2500 пунктов. Во второй половине дня в США состоятся публикация очень большого количества значимых статистических показателей. Однако наиболее важный из них выйдет уже после закрытия основных торгов в России. В 19:00 мск будут опубликованы перенесенные на четверг данные по недельному изменению запасов нефти и нефтепродуктов за океаном. В связи с этим в вечерние часы торгов локальный рынок акций может перейти в состояние консолидации", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.