Рубль отыграл потери к доллару и евро, понесенные неделей ранее из-за возобновления санкционной риторики

Москва. 20 февраля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого улучшения в динамике нефтяных котировок.

Курс доллара США составил 65,66 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,51 руб./EUR1, опустившись на 6,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 8,56 копейки - до 69,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил небольшое укрепление на вечерних торгах, благодаря чему нацвалюте удалось полностью отыграть потери, понесенные в начале предыдущей недели после возобновления санкционной риторики со стороны США и ЕС. Трейдеры продолжают следить за торговыми переговорами США с Китаем и ждут публикации протокола январского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Протокол заседания FOMC от 29-30 января будет обнародован в среду в 22:00 МСК. Эксперты рассчитывают, что протокол позволит им понять, насколько уверены представители американского центробанка в своем решении "проявить терпение" в плане дельнейшего повышения ставок.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, торги в рублевых парах проходят в спокойном режиме, и к вечеру рубль не очень существенно меняется относительно уровней закрытия предыдущих торгов. "На рынке нет ярко выраженной внутренней истории, явного драйвера, причем в среду вся группа валют emerging markets демонстрирует незначительную смешанную динамику. Вечером ждем публикации протоколов последнего заседания Федрезерва, возможно, это найдет отражение в отношении динамики валют-аналогов и рубля", - сказал М.Поддубский.

Определенную поддержку российской нацвалюте оказывают итоги аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Ведомство запланировало на среду проведение трех аукционов. Это аукцион по размещению трехлетних ОФЗ-ПД серии 26209, семилетних ОФЗ-ПД серии 26226, а также девятилетних ОФЗ-ИН серии 52002 объемом 5,169 млрд рублей.

Объем удовлетворения заявок на аукционе по размещению серий 26209 и 26226 Минфин определял исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Минфин продал ОФЗ серии 26226 на общую сумму 9,691 млрд рублей по номиналу при общем спросе 32,02 млрд рублей по номиналу; серии 26209 на общую сумму 18,627 млрд рублей по номиналу при общем спросе 42,624 млрд рублей по номиналу. ОФЗ-ИН серии 52002 были проданы в объеме 4,569 млрд рублей по номиналу при общем спросе 10,629 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 5,169 млрд рублей.

"Итоги аукционов от 20 февраля можно назвать вполне успешными. При этом основной спрос сосредоточен в коротких выпусках, поэтому у Минфина в настоящий моменте наблюдается шанс набрать объемы подешевле, размещая преимущественно короткие бумаги. Кроме того, по-прежнему преобладает спрос на бумаги с фиксированным купоном, тогда как спрос на инфляционные ОФЗ оказался незначительным. Спрос на ОФЗ в ближайшее время может снизиться, если угрозы введения новых жестких антироссийских санкций начнут реализовываться, и это приведет к очередной волне ослабления рубля", - отмечает аналитик ИК "Фридом финанс" Анастасия Соснова.

При этом рубль почти не отреагировал на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Ежегодное обращение лидера государства к парламенту является программным документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.

"На инвесторов не произвело впечатление юбилейное, 15-е, послание президента Владимира Путина. Политическая риторика подобного рода давно не имеет никакого влияния на рынок капитала - инвесторам нужны факты, цифры в доказательство, а не новые указания в нагрузку к старым", - отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

Нефть Brent колеблется между ростом и снижением на торгах в среду, WTI дорожает. Трейдеры оценивают сигналы, касающиеся сокращения объемов добычи странами ОПЕК+, а также ждут данных о запасах энергоносителей в США.

Минэнерго США обнародует отчет о запасах на день позже, в четверг, поскольку в понедельник американские рынки были закрыты из-за праздника (День президентов).

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК опустилась на 0,08% - до $66,4 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,41% - до $56,68 за баррель.

Источники агентства Bloomberg сообщают, что государства ОПЕК+ в январе выполнили условия соглашения о сокращении добычи на 83%. В ОПЕК этот показатель составил 91%, причем Саудовская Аравия урезала добычу больше, чем требовалось. При этом лишь 10 из 21 страны ОПЕК+ выполнили условия соглашения в первый месяц 2019 года.

Данные Американского института нефти (API) о товарных запасах углеводородов в США будут обнародованы в среду. По оценкам экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей, при этом резервы бензина и дистиллятов снизились.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 февраля на 34,54 копейки, до 65,8568 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,35 копейки, до 74,6816 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в среду на 41,64 копейки по отношению ко вторнику и составил 65,7774 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 40,11 копейки и составил 65,7562 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 964,419 млн, из которых $774,659 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 189,76 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился по отношению ко вторнику на 17,79 копейки, до 74,6279 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 23,19 копейки и составил 74,567 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR613,457 млн, из которых EUR190,216 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR423,241 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,84% годовых. В то же время ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, а также ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 7,86%, 8,25%, 8,62% и 8,68% годовых соответственно.