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20 февраля 2019 года 19:28

Рынок акций РФ в среду поднялся к 2490п по индексу МосБиржи во главе с обновившим максимум Норникелем

Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ в среду вырос после выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию, а также на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок; индекс МосБиржи поднялся к 2490 пунктам во главе с обновившими исторические максимумы бумагами "Норникеля".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2487,82 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1194,4 пункта (+1,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,3%.

Доллар просел до 65,62 рубля (-0,14 рубля).

Выступая с посланием Федеральному собранию РФ, президент РФ В.Путин сообщил, что резервы РФ впервые полностью покрывают государственный и коммерческий внешний долг. "У нас мощная финансовая подушка безопасности. Могу вас проинформировать, это приятная, хорошая информация - впервые в истории наши резервы полностью покрывают полностью внешний долг, как государственный, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора", - сказал он.

По словам В.Путина, Россия продолжит развивать политическое и экономическое взаимодействие с Японией, готова искать взаимоприемлемые условия для заключения российско-японского мирного договора. Кроме того, Россия не собирается первой размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности, заявил президент РФ в связи с выходом США из Договора о РСМД.

Лидировали в росте акции "Норникеля" (+3,3%, до 14,25 тыс. рублей), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,4% и +1,6% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%).

Поддержку акциям "НОВАТЭКа" оказал вышедший в среду отчет по международным стандартам (МСФО), оказавшийся лучше ожиданий. Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО в четвертом квартале 2018 года снизилась в годовом выражении на 3,8% - до 42,68 млрд рублей, что оказалось выше среднерыночного прогноза на уровне 40 млрд рублей. Прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО за весь 2018 год составила 164 млрд рублей при прогнозе 161 млрд рублей.

Кроме того, согласно отчету компании, база расчета дивидендов "НОВАТЭКа" - нормализованная прибыль за 2018 года по МСФО - выросла на 50%, до 233 млрд рублей.

Подешевели бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7% и -1,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%).

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%) на сигналах, что президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары, растет Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,7-1%), плюсует Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Китай локально проседал из-за сообщений в СМИ о том, что в качестве одной из уступок на переговорах Вашингтон требует от Пекина гарантий стабильности юаня.

Президент США Д.Трамп дал понять, что не рассматривает 1 марта как жесткую дату окончания всех переговоров с Китаем и неизбежного повышения пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25%. Вместе с тем он заявил, что переговоры с Китаем по преодолению разногласий в торгово-экономических отношениях продвигаются успешно, хотя и остаются сложными.

Всемирная торговая организация (ВТО) объявила о падении опережающих индикаторов мировой торговли до минимума за девять лет. ВТО предупредила, что может ухудшить прогноз роста мировой торговли на 2019 год в целом.

Нефть в среду консолидируется после дневной коррекции вниз. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,36 за баррель (-0,1% и -0,1% во вторник), апрельская цена WTI - $56,67 за баррель (+0,4% и +0,9% накануне).

Среди благоприятных для рынка факторов - сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также информация о сокращении поставок нефти из государств ОПЕК.

В феврале экспорт нефти ОПЕК, вероятно, снизится до минимального уровня с 2015 года, пишет Financial Times. Сокращение добычи в Саудовской Аравии в сочетании с санкциями США против Венесуэлы и Ирана привело к падению экспорта нефтяного картеля в первой половине февраля до 23,5 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные компании Kpler, отслеживающей движение грузовых судов. Во второй половине февраля возможно небольшое увеличение поставок.

В среду рынок ждет данных Американского института нефти (API) о товарных запасах углеводородов в США, официальные данные американского Минэнерго также будут обнародованы на день позже - в четверг - из-за государственного праздника в понедельник (ожидается рост запасов нефти на 2,5 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина и дистиллятов).

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, позитивные комментарии лидеров США и Китая о ходе торговых переговоров, ожидание выхода протоколов январского заседания ФРС и, самое главное, отсутствие санкционной риторики в отношении России вернули интерес глобальных инвесторов к российским активам после распродаж прошлой недели.

Уверенность Д.Трампа в достижении сделки с Китаем, даже если на это потребуется больше времени, чем до 1 марта, передалась и рынкам. И теперь такие требования США, как гарантии стабильного курса юаня, уже не выглядят пугающе невыполнимыми для Китая, поскольку последний готов на уступки, лишь бы не допустить существенного замедления своей и мировой экономики. Опубликованные в среду данные по торговому балансу Японии за январь показали падение экспорта на 8,4% вместо ожидаемого снижения на 5,7%, при этом снижение поставок в Китай, который является основным покупателем японских товаров, составило целых 17%.

Просевшая нефть Brent не помешала росту российского рынка, поскольку уровень цен выше $65 за баррель все равно выглядит сильно. Ожидания сокращения экспорта "черного золота" участниками соглашения ОПЕК+ в феврале нивелируют опасения наращивания добычи в США, которое прогнозирует EIA. Более того, перспективы налаживания торговых отношений США и Китая указывают на возможное увеличение спроса на нефть, что также выступает хорошим аргументом для нефтяных "быков".

До появления новых комментариев об антироссийских санкциях динамика отечественного рынка будет повторять тренды мировых фондовых площадок, которые в свою очередь зависят от результатов торговых переговоров США-КНР, считает С.Кирсанова.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, отечественный рынок акций продолжает успокаиваться по поводу рисков новых санкционных ограничений Запада, уровень поддержки 2450 пунктов по индексу МосБиржи оказался достаточно прочным основанием. В среду позитивную динамику показывали почти все акции, которые ранее были под давлением. Примечателен отскок в бумагах "НОВАТЭКа", который ранее посчитали целью будущих американских ограничений. Компания также отчиталась о росте прибыли в 2018 году на 4,7% (до 163,7 млрд рублей) при росте выручки на 42,6% (до 831,8 млрд рублей). Выросли акции АФК "Система", которая накануне закрыла сделку по продаже 51% бумаг компании "Лидер-инвест" в пользу Etalon Group, а затем купила 25% бумаг самой Etalon Group. GDR Ros Agro (MOEX: AGRO) (-1,1%) просели на новостях о том, что акционеры компании могут одобрить дополнительный выпуск акций в форме GDR в объеме 6,5 млн штук.

Рубль усилил свои позиции после послания президента В.Путина Федеральному собранию. Президент отметил, что международные резервы РФ впервые превысили объем внешних обязательств. Спрос на рубли также связан с успешным проведением трех аукционов ОФЗ.

Нефть в среду просела. По данным Reuters, экспорт из Ирана в январе составил 1,25 млн б/с при прогнозах снижения до 1 млн б/с. Минэнерго США ожидает, что в феврале производство сланцевой нефти достигнет рекордных 8,4 млн б/с. В BNP Paribas полагают, что к концу года США существенно нарастят поставки нефти на глобальный рынок при одновременном замедлении роста спроса. Таким образом, достигнутые уровни котировок пока являются хрупким равновесием между прогнозами роста предложения и усилиями ОПЕК+ по сокращению производства.

В США неуверенность на рынке акций связана с тем, что Штаты продолжают наращивать требования к Китаю по торговым вопросам. Из последних заявлений прозвучало требование о сохранении стабильности юаня. Кроме того, определенная настороженность существует по поводу содержания протоколов ФРС, которые будут опубликованы в 22:00 МСК. Пока многие представители ФРС склоняются к необходимости паузы, но также звучат и голоса в поддержку еще одного повышения ставки. Кроме того, остается открытым вопрос нормализации баланса ФРС. При сохранении текущей ставки сокращение баланса играет роль дополнительного фактора ужесточения денежной политики.

Российский рынок во многом избавился от свежих страхов по поводу новых санкций и, как минимум, уже не готов активно снижаться. Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что собирается на следующей неделе посетить Берлин, где одной из тем переговоров будет "Северный поток 2". В ближайшее время коридор по индексу МосБиржи составит 2450-2500 пунктов, для доллара - 65-66,5 руб./$1, считает А.Кочетков.

По мнению инвестиционного советника компании "Алор брокер" Евгения Корюхина, рост рынка акций в среду можно объяснить отскоком от сильной поддержки 2450 пунктов по индексу МосБиржи, хотя есть предположения, что возобновился приток средств нерезидентов в российские акции (выросли акции "Норникеля" и Сбербанка).

Президент РФ В.Путин озвучил послание Федеральному собранию, в котором он сказал о необходимости снижения ставок по ипотеке до 9%, а потом и до 8% годовых. При этом президент не высказал никаких идей для субсидирования ставки всем заемщикам, из чего можно сделать вывод, что глава государства дал прозрачный намек Банку России на необходимость снижения ключевой ставки. В противном случае банки свои ставки по кредитам, в том числе ипотечным, уменьшать не будут.

После окончания выступления В.Путина рынок не стал падать, как это часто происходит. Видимо, участники торгов не ждали от президента прорывных заявлений и не услышали негатива.

Фондовая Америка пытается показать признаки роста, но пока покупки идут не очень уверенно. Оживление в торговле может произойти после публикации протоколов январского заседания ФРС, считает эксперт.

Аналитики Нордеа банка отмечают, что в протоколе январского заседания ФРС участники рынка будут пытаться найти сигналы о возможных сроках завершения сокращения баланса Федрезерва. Пока на рынке сложился консенсус, что это произойдет в октябре. Любые сигналы о более раннем завершении программы будут негативны для доллара и позитивны для рисковых активов.

Нефть умеренно корректируется после роста, игроки сохраняют выжидательную позицию в преддверии очередного раунда переговоров США и КНР, а также отраслевых данных от Американского института нефти и Минэнерго США. В целом на площадках сохраняется общий оптимизм в отношении рисковых активов, а также сократились опасения по поводу переизбытка предложения сырья на рынке из-за усилий, предпринимаемых ОПЕК+. В то же время дальнейший рост цен на "черное золото" пока выглядит ограниченным. В перспективе катализатором возобновления позитивной динамики может стать подписание торгового соглашения между США и КНР, однако и в этом случае заметный рост вряд ли будет носить устойчивый продолжительный характер на фоне замедления глобального экономического роста. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $66-67 за баррель, полагают эксперты Нордеа банка.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок предпринял попытку восстановиться к сопротивлению 2500 пунктов по индексу МосБиржи. Пока можно говорить о том, что индекс МосБиржи закрепился в диапазоне 2450-2500 пунктов, а для выхода из него вверх может понадобиться существенный повод. Тем не менее, в ближайшие сессии, в случае сохранения умеренно позитивного внешнего фона, "быки" попытаются протестировать верхнюю границу этого диапазона.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в среду выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+39,9%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+39,9%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+23,6%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+10,6%), акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+9,2%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+4,5%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+3,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-13,8% и -10,7% "префы"), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-8,1%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-7,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,871 млрд рублей (из них 13,696 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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