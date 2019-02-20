20 февраля 2019 года 19:10
Евробонды РФ в среду дорожают благодаря спросу на активы EM и снизившимся санкционным рискам
Москва. 20 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду слегка подрастают благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets, а также снизившимся санкционным рискам. Исключение составляют лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов (исключение - выпуск "Россия-30").
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию 19 февраля и составила 110,95% от номинала, что соответствует доходности 3,73% годовых (рост на 1,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 98,83% от номинала (доходность - 2,445% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 1,5 пункта и составил 128,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 29 базисных пунктов - до 110,18% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,14% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 38 базисных пунктов - до 107,03% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 5,10% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к вторнику на 24 пункта - до 101,10% от номинала, что соответствует доходности 4,57% годовых (снижение на 4 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 14 базисных пунктов, до 103,28% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 4,08% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 43 базисных пункта - до 98,4% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 5,36% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 12 базисных пунктов, до 97,34% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 4,64% годовых).
"Российские еврооблигации сегодня демонстрируют плавный ценовой рост, в частности, котировки "длинных" выпусков подрастают в среднем на 30-40 базисных пунктов, а среднесрочные бумаги прибавляют в цене порядка 25 базисных пунктов. Позитивное влияние на рынок оказывают, с одной стороны, отсутствие новостей и сообщений относительно новых антироссийских санкций, а также все большая уверенность участников рынка в том, что никаких санкций в отношении российского госдолга вводиться не будет. С другой стороны, поддержку отечественным бумагам оказывает общемировой оптимизм глобальных инвесторов в отношении еврооблигаций развивающихся стран на ожиданиях более мягкой денежно-кредитной политики ФРС США. Последний фактор стал причиной заметной просадки курса доллара к основным мировым валютам на рынке Forex во вторник, что позитивно сказалось и на динамике большинства валют развивающихся стран, в том числе рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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