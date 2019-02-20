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20 февраля 2019 года 17:30
Дешевеющая нефть не мешает росту российского рынка акций - УК "Райффайзен Капитал"
"В среду, 20 февраля, отечественный рынок поддался позитивным настроениям на мировых фондовых площадках и перешел к росту после двух дней коррекции, - комментирует старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. - Позитивные комментарии лидеров США и Китая о ходе торговых переговоров, ожидание выхода протоколов с последнего заседания ФРС, а самое главное, отсутствие санкционной риторики в отношении России сделали свое дело, вернув интерес глобальных инвесторов к российским активам после распродаж прошлой недели". Уверенность Д.Трампа в достижении сделки с Китаем, даже если на это потребуется больше времени, чем до 1 марта, передалась и рынкам. И теперь такие требования США как гарантии стабильного курса юаня уже не выглядят пугающе невыполнимыми для Китая, поскольку последний готов на уступки, лишь бы не допустить существенного замедления своей и мировой экономики. Так, опубликованные сегодня данные по торговому балансу Японии за январь показали падение экспорта на 8,4% вместо ожидаемых -5,7%: при этом снижение поставок в Китай, который является основным покупателем японских товаров, составило целых 17%. Дешевеющая на 0,6% нефть не мешает росту российского рынка, поскольку уровень цен выше $65 за баррель Brent спот все равно выглядит сильно. Ожидания сокращения экспорта "черного" золота участниками соглашения ОПЕК+ в феврале нивелируют опасения наращивание добычи в США, которое прогнозирует EIA. Более того, перспективы налаживания торговых отношений США и Китая указывают на возможное увеличение спроса на нефть, что так же выступает хорошим аргументом для нефтяных "быков". Лидерами роста на отечественном рынке сегодня выступают акции Эталон Групп (+6%) после вчерашних корпоративных изменений. Также дорожают бумаги НорНикеля (+2,3%) на фоне скачка цен на палладий, который приносит более трети выручки компании, и Новатэка (+1,6%) на публикации сильных финансовых результатов за 2018 год. Эксперт УК ожидает, что до появления новых комментариев об антироссийских санкциях динамика отечественного рынка будет повторять тренды мировых фондовых площадок, которые в свою очередь зависят от результатов торговых переговоров США-КНР.
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20 февраля 2019 года 19:40
Рубль отыграл потери к доллару и евро, понесенные неделей ранее из-за возобновления санкционной риторики
Москва. 20 февраля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого улучшения в динамике нефтяных котировок. читать дальше
.20 февраля 2019 года 19:28
Рынок акций РФ в среду поднялся к 2490п по индексу МосБиржи во главе с обновившим максимум Норникелем
Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ в среду вырос после выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию, а также на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок; индекс МосБиржи поднялся к 2490 пунктам во главе с обновившими исторические максимумы бумагами "Норникеля". читать дальше
.20 февраля 2019 года 19:10
Москва. 20 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду слегка подрастают благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets, а также снизившимся санкционным рискам. Исключение составляют лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов (исключение - выпуск "Россия-30"). читать дальше
.20 февраля 2019 года 19:03
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) и акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $6,9 до $7,8 за штуку и с 430 рублей до 524 рублей за штуку соответственно, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.20 февраля 2019 года 18:45
"В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных в первые дни недели, чему способствовал некоторый позитив с внешних площадок. Так в течение дня нефть марки Brent предпринимала попытки уйти ниже 66 долларов за баррель, однако к вечеру смогла отыграть эту отметку. В Европе... читать дальше
.20 февраля 2019 года 18:28
"Инфляционный прогноз стоит проводить, учитывая ожидаемую цену на нефть, курс доллара, ожидаемые ключевые ставки ЦБ, риски санкций, темпы производства в стране, - уверен инвестиционный консультант "БКС Брокер" Михаил Захаров. - Роста инфляции в текущем году не избежать в том числе и из-за... читать дальше
.20 февраля 2019 года 17:57
Финансовые результаты Новатэка совпали с ожиданиями рынка по всем ключевым финансовым показателям, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. В отчетном периоде компания увеличила выручку относительно предыдущего квартала на 8% к/к до 237 млрд руб. благодаря сезонному росту продаж... читать дальше
.20 февраля 2019 года 16:50
Согласно вчерашнему сообщению Bloomberg, США и Китай могут договориться о поддержании стабильности юаня в рамках предстоящей торговой сделки, поскольку США не заинтересованы в девальвации Китаем собственной валюты в целях компенсации последствий введения тарифов, отмечает главный валютный стратег... читать дальше
.20 февраля 2019 года 16:28
К середине недели курс рубля укрепляется до уровней 65,7, что достаточно близко к отметкам, наблюдавшимся до активизации санкционной риторики США. На взгляд главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, укрепление рубля сейчас происходит под действием временных факторов. Риск того, что... читать дальше
.20 февраля 2019 года 15:48
Москва. 20 февраля. Доллар США лишь слегка повышается, евро незначительно снижается на "Московской бирже" в среду днем; рубль стабилен к бивалютной корзине после небольшого снижения, наблюдавшегося в первые часы торгов. читать дальше
.20 февраля 2019 года 15:43
Суммарный объем социального финансирования в Китае (total social financing) в январе 2019 года превзошел рыночные ожидания и составил 4,6 млрд юаней после 1,6 млрд юаней в предыдущем месяце. Годовой прирост показателя составил 10,4% (+9,8% в декабре 2018 года). Объем новых кредитов подскочил до... читать дальше
.20 февраля 2019 года 15:08
"Рост нефти и фондовых рынков забуксовал в начале недели, однако российская валюта потихоньку отвоевывает позиции, потерянные на прошлой неделе, - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Пара USD/RUB подскакивала к 67.16 на прошлой неделе, а в среду в середине дня торгуется по 65.78,... читать дальше
.20 февраля 2019 года 14:47
"Сектор сырьевых товаров во вторник получил поддержку благодаря росту рыночных настроений на фоне позитивной динамики торговых переговоров между США и Китаем и ослабления американского доллара, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Котировки золота выросли более... читать дальше
.20 февраля 2019 года 14:20
"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 65 рублей 75 копеек, евро торгуется на отметки 74 рублей 60 копеек. Индекс ММВБ располагается в районе 2475 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться чуть выше 66 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap... читать дальше
.20 февраля 2019 года 13:46
"После бурного роста в конце прошлой недели цены нефти "взяли паузу". На графике Brent рисуется отчетливая "полка" цен чуть выше 66 долларов за баррель. Кто-то поспешит заключить, что это от паузы в переговорном процессе между США и Китаем. Но скорее происходит переосмысление произошедшего... читать дальше
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