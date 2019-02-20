Дешевеющая нефть не мешает росту российского рынка акций - УК "Райффайзен Капитал"

"В среду, 20 февраля, отечественный рынок поддался позитивным настроениям на мировых фондовых площадках и перешел к росту после двух дней коррекции, - комментирует старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. - Позитивные комментарии лидеров США и Китая о ходе торговых переговоров, ожидание выхода протоколов с последнего заседания ФРС, а самое главное, отсутствие санкционной риторики в отношении России сделали свое дело, вернув интерес глобальных инвесторов к российским активам после распродаж прошлой недели".

Уверенность Д.Трампа в достижении сделки с Китаем, даже если на это потребуется больше времени, чем до 1 марта, передалась и рынкам. И теперь такие требования США как гарантии стабильного курса юаня уже не выглядят пугающе невыполнимыми для Китая, поскольку последний готов на уступки, лишь бы не допустить существенного замедления своей и мировой экономики. Так, опубликованные сегодня данные по торговому балансу Японии за январь показали падение экспорта на 8,4% вместо ожидаемых -5,7%: при этом снижение поставок в Китай, который является основным покупателем японских товаров, составило целых 17%.

Дешевеющая на 0,6% нефть не мешает росту российского рынка, поскольку уровень цен выше $65 за баррель Brent спот все равно выглядит сильно. Ожидания сокращения экспорта "черного" золота участниками соглашения ОПЕК+ в феврале нивелируют опасения наращивание добычи в США, которое прогнозирует EIA. Более того, перспективы налаживания торговых отношений США и Китая указывают на возможное увеличение спроса на нефть, что так же выступает хорошим аргументом для нефтяных "быков".

Лидерами роста на отечественном рынке сегодня выступают акции Эталон Групп (+6%) после вчерашних корпоративных изменений. Также дорожают бумаги НорНикеля (+2,3%) на фоне скачка цен на палладий, который приносит более трети выручки компании, и Новатэка (+1,6%) на публикации сильных финансовых результатов за 2018 год.

Эксперт УК ожидает, что до появления новых комментариев об антироссийских санкциях динамика отечественного рынка будет повторять тренды мировых фондовых площадок, которые в свою очередь зависят от результатов торговых переговоров США-КНР.