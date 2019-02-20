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20 февраля 2019 года 16:50

Доллар падает на фоне заявлений США о заинтересованности в стабильном CNY - Saxo Bank

Согласно вчерашнему сообщению Bloomberg, США и Китай могут договориться о поддержании стабильности юаня в рамках предстоящей торговой сделки, поскольку США не заинтересованы в девальвации Китаем собственной валюты в целях компенсации последствий введения тарифов, отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Bloomberg ссылается на неназванных лиц, участвующих в американо-китайских торговых переговорах. Эта новость привела к повышению аппетита к риску и к некоторому ослаблению доллара: пара USD/CNY вернулась к минимумам в районе 6,70. Дополнительный импульс этим настроениям придало расслабленное отношение президента США Дональда Трампа к 1 марта как к крайнему сроку переговоров: вчера он сказал, что это "не магическая дата".

"Последние сигналы от Банка Японии свидетельствуют о том, что он готовится к явному смягчению, - считает Джон Харди. - Глава Центрального банка Японии Курода, выступая перед парламентом, конкретно указал на валютные движения (т.е. на более сильную иену) как на потенциальный триггер новых действий, направленных на смягчение. На фоне более стремительного укрепления аппетита к риску в контексте последней новости иена активно распродавалась. Сегодня утром Курода выступает снова и пытается поместить своим комментарии по валюте в политический контекст (вероятно, для того чтобы избежать нежелательного внимания со стороны США): он заявляет, что текущая политика Банка Японии не ослабляет иену. Хм. Еще один невыразительный показатель торгового баланса Японии за столь короткое время - да еще и, вероятно, тоже взвешенный на марже".

Сегодня вечером ожидается публикация протокола заседания Федерального комитета по открытому рынку. В частности, стоит искать в нем информацию о том, что заставило председателя ФРС Пауэлла и компанию дернуть аварийный тормоз после столь недавних агрессивных заявлений на декабрьском заседании FOMC, которые в значительной мере обусловили окончательное и патологическое падение акций в конце декабря.

"Я не жду особых откровений от этого протокола - скорее всего, в нем будет сказано, что опасения по поводу роста волатильности на рынке и расширения кредитных спредов породили новые опасения, что системное событие на финансовом рынке может подорвать доверие, инфляционные ожидания и т. п. Кроме того, появляется постепенное осознание того, что балансовая политика ФРС нуждается в переоценке настолько же или даже больше, чем прогнозы по процентным ставкам, особенно учитывая массированные выпуски казначейских бумаг для финансирования проводимого Трампом сокращения налогов", - заключет эксперт Saxo Bank.

Опубликовано: /Saxobank/
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