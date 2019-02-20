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20 февраля 2019 года 16:28
Укрепление рубля может носить временный характер - БКС
К середине недели курс рубля укрепляется до уровней 65,7, что достаточно близко к отметкам, наблюдавшимся до активизации санкционной риторики США. На взгляд главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, укрепление рубля сейчас происходит под действием временных факторов. Риск того, что ситуация может резко перемениться в негативную сторону, остается актуальным. Так, поддержку российской валюте продолжает оказывать сохранение умеренного позитива на рынках. Инвесторы продолжают следить за ходом переговоров США и Китая, проходящих в эти дни. Конкретики все еще нет, однако и резкие заявления не звучат ни от одной из сторон. "Заметим, что сейчас внимание рынка привлекает требование США к Китаю отказаться от использования искусственной девальвации юаня, - указывает эксперт. - Данное требование, на наш взгляд, является наиболее трудновыполнимым для китайской стороны, в связи с чем любые негативные или позитивные подвижки к достижению компромисса в данном вопросе будут сдвигать рыночные настроения в соответствующую сторону. Также факторами поддержки на этой неделе выступают продолжение повышательного движения нефтяных котировок, которые сейчас фиксируются выше уровней 66$, так и подготовка к налоговому периоду". Также Антон Покатович отмечает, что ощутимое влияние на рублевые активы исходит и от сложившейся ситуации вокруг Baring Vostok. Эксперт полагает, что укрепление рубля до уровней ниже 66 в среду в определенной мере сформировано появлением информации о том, что ЦБ на этой неделе проведет встречу с конфликтующими сторонами по кейсу банка "Восточный". Если данная встреча состоится и конфликт прейдет из полкости уголовного права в арбитраж, то российские активы могут получить импульс для роста. "Несмотря на набор позитивных факторов, отмеченных выше, мы полагаем, что фиксация курса рубля в диапазоне 65-66 может быть весьма ограниченной по продолжительности, - уверен аналитик "БКС Премьер" . - К таким выводам мы приходим в условиях, повышенных санкционных рисков. Рынки, на наш взгляд, весьма неосторожно решили снова вернуться к игнорированию санкционного пакета США, законопроект по которому пока что так и не был опубликован для рассмотрения в Конгрессе. В свою очередь, мы считаем, что вероятность того, что вопрос рассмотрения данных санкций снова будет отложен в "долгий ящик", сейчас очень мала. Ситуация с обвинениями топ-менеджмента Baring Vostok вряд ли осталась незамеченной представителями американского истеблишмента. В результате мы прогнозируем, что как только санкционный законопроект будет опубликован и сроки его рассмотрения в Конгрессе будут установлены, рубль снова окажется под давлением, способным увести курс к отметкам 67 рублей за доллар. Прогнозируемый диапазон движения курса рубля до конца недели составляет 65,3-66,8".
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20 февраля 2019 года 19:40
Рубль отыграл потери к доллару и евро, понесенные неделей ранее из-за возобновления санкционной риторики
Москва. 20 февраля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого улучшения в динамике нефтяных котировок. читать дальше
.20 февраля 2019 года 19:28
Рынок акций РФ в среду поднялся к 2490п по индексу МосБиржи во главе с обновившим максимум Норникелем
Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ в среду вырос после выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию, а также на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок; индекс МосБиржи поднялся к 2490 пунктам во главе с обновившими исторические максимумы бумагами "Норникеля". читать дальше
.20 февраля 2019 года 19:10
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.20 февраля 2019 года 19:03
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.20 февраля 2019 года 18:45
"В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных в первые дни недели, чему способствовал некоторый позитив с внешних площадок. Так в течение дня нефть марки Brent предпринимала попытки уйти ниже 66 долларов за баррель, однако к вечеру смогла отыграть эту отметку. В Европе... читать дальше
.20 февраля 2019 года 18:28
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.20 февраля 2019 года 17:57
Финансовые результаты Новатэка совпали с ожиданиями рынка по всем ключевым финансовым показателям, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. В отчетном периоде компания увеличила выручку относительно предыдущего квартала на 8% к/к до 237 млрд руб. благодаря сезонному росту продаж... читать дальше
.20 февраля 2019 года 17:30
"В среду, 20 февраля, отечественный рынок поддался позитивным настроениям на мировых фондовых площадках и перешел к росту после двух дней коррекции, - комментирует старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. - Позитивные комментарии лидеров США и Китая о ходе торговых переговоров,... читать дальше
.20 февраля 2019 года 16:50
Согласно вчерашнему сообщению Bloomberg, США и Китай могут договориться о поддержании стабильности юаня в рамках предстоящей торговой сделки, поскольку США не заинтересованы в девальвации Китаем собственной валюты в целях компенсации последствий введения тарифов, отмечает главный валютный стратег... читать дальше
.20 февраля 2019 года 15:48
Москва. 20 февраля. Доллар США лишь слегка повышается, евро незначительно снижается на "Московской бирже" в среду днем; рубль стабилен к бивалютной корзине после небольшого снижения, наблюдавшегося в первые часы торгов. читать дальше
.20 февраля 2019 года 15:43
Суммарный объем социального финансирования в Китае (total social financing) в январе 2019 года превзошел рыночные ожидания и составил 4,6 млрд юаней после 1,6 млрд юаней в предыдущем месяце. Годовой прирост показателя составил 10,4% (+9,8% в декабре 2018 года). Объем новых кредитов подскочил до... читать дальше
.20 февраля 2019 года 15:08
"Рост нефти и фондовых рынков забуксовал в начале недели, однако российская валюта потихоньку отвоевывает позиции, потерянные на прошлой неделе, - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Пара USD/RUB подскакивала к 67.16 на прошлой неделе, а в среду в середине дня торгуется по 65.78,... читать дальше
.20 февраля 2019 года 14:47
"Сектор сырьевых товаров во вторник получил поддержку благодаря росту рыночных настроений на фоне позитивной динамики торговых переговоров между США и Китаем и ослабления американского доллара, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Котировки золота выросли более... читать дальше
.20 февраля 2019 года 14:20
"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 65 рублей 75 копеек, евро торгуется на отметки 74 рублей 60 копеек. Индекс ММВБ располагается в районе 2475 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться чуть выше 66 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap... читать дальше
.20 февраля 2019 года 13:46
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