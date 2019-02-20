Укрепление рубля может носить временный характер - БКС

К середине недели курс рубля укрепляется до уровней 65,7, что достаточно близко к отметкам, наблюдавшимся до активизации санкционной риторики США. На взгляд главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, укрепление рубля сейчас происходит под действием временных факторов. Риск того, что ситуация может резко перемениться в негативную сторону, остается актуальным.

Так, поддержку российской валюте продолжает оказывать сохранение умеренного позитива на рынках. Инвесторы продолжают следить за ходом переговоров США и Китая, проходящих в эти дни. Конкретики все еще нет, однако и резкие заявления не звучат ни от одной из сторон. "Заметим, что сейчас внимание рынка привлекает требование США к Китаю отказаться от использования искусственной девальвации юаня, - указывает эксперт. - Данное требование, на наш взгляд, является наиболее трудновыполнимым для китайской стороны, в связи с чем любые негативные или позитивные подвижки к достижению компромисса в данном вопросе будут сдвигать рыночные настроения в соответствующую сторону. Также факторами поддержки на этой неделе выступают продолжение повышательного движения нефтяных котировок, которые сейчас фиксируются выше уровней 66$, так и подготовка к налоговому периоду".

Также Антон Покатович отмечает, что ощутимое влияние на рублевые активы исходит и от сложившейся ситуации вокруг Baring Vostok. Эксперт полагает, что укрепление рубля до уровней ниже 66 в среду в определенной мере сформировано появлением информации о том, что ЦБ на этой неделе проведет встречу с конфликтующими сторонами по кейсу банка "Восточный". Если данная встреча состоится и конфликт прейдет из полкости уголовного права в арбитраж, то российские активы могут получить импульс для роста.

"Несмотря на набор позитивных факторов, отмеченных выше, мы полагаем, что фиксация курса рубля в диапазоне 65-66 может быть весьма ограниченной по продолжительности, - уверен аналитик "БКС Премьер" . - К таким выводам мы приходим в условиях, повышенных санкционных рисков. Рынки, на наш взгляд, весьма неосторожно решили снова вернуться к игнорированию санкционного пакета США, законопроект по которому пока что так и не был опубликован для рассмотрения в Конгрессе. В свою очередь, мы считаем, что вероятность того, что вопрос рассмотрения данных санкций снова будет отложен в "долгий ящик", сейчас очень мала. Ситуация с обвинениями топ-менеджмента Baring Vostok вряд ли осталась незамеченной представителями американского истеблишмента. В результате мы прогнозируем, что как только санкционный законопроект будет опубликован и сроки его рассмотрения в Конгрессе будут установлены, рубль снова окажется под давлением, способным увести курс к отметкам 67 рублей за доллар. Прогнозируемый диапазон движения курса рубля до конца недели составляет 65,3-66,8".