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20 февраля 2019 года 15:48

Рубль отыграл утренние потери к доллару и евро

Москва. 20 февраля. Доллар США лишь слегка повышается, евро незначительно снижается на "Московской бирже" в среду днем; рубль стабилен к бивалютной корзине после небольшого снижения, наблюдавшегося в первые часы торгов.

Курс доллара США составил 65,78 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,55 руб./EUR1, опустившись на 2,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 0,3 копейки - до 69,73 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 февраля на 34,54 копейки, до 65,8568 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,35 копейки, до 74,6816 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл утренние потери и демонстрирует отсутствие явных изменений к доллару и евро на дневных торгах на фоне роста спроса на риск на мировых рынках. Инвесторы закладывают в стоимость рисковых активов повышение вероятности позитивного исхода торговых переговоров между США и Китаем, стартовавших во вторник в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по преодолению разногласий в торгово-экономических отношениях между двумя странами продвигаются успешно. "Думаю, переговоры проходят успешно", - сказал он журналистам в Белом доме, однако оценил их как "весьма сложные".

"На развивающихся рынках, включая российский, инвесторы продолжают следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем. Также в среду рынок ждет публикации протокола FOMC с последнего заседания ФРС в конце января, который может укрепить уверенность инвесторов в смягчении позиции американского регулятора и усилить таким образом локальное давление на доллар. Однако уже в четверг будет обнародован протокол с последнего заседания ЕЦБ, а в пятницу выступит глава регулятора Марио Драги. Не исключено, что оба события будут способствовать локальному ослаблению пары "евро-доллар", что приведет к восстановлению позиций американской валюты на всех мировых площадках, включая российский", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Поддержку российской нацвалюте также оказывают итоги аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Ведомство запланировало на среду проведение трех аукционов. Это аукцион по размещению трехлетних ОФЗ-ПД серии 26209, семилетних ОФЗ-ПД серии 26226, а также девятилетних ОФЗ-ИН серии 52002 объемом 5,169 млрд рублей.

Объем удовлетворения заявок на аукционе по размещению серий 26209 и 26226 Минфин определял исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

На момент написания обзора были известны итоги аукциона по размещению ОФЗ серий 26226 и 26209. Всего было продано облигаций серии 26226 на общую сумму 9,691 млрд рублей по номиналу при общем спросе 32,02 млрд рублей по номиналу. Цена отсечения была установлена на уровне 98,41% от номинала, что соответствует доходности 8,40% годовых.

Ведомство также разместило ОФЗ серии 26209 на общую сумму 18,627 млрд рублей по номиналу при общем спросе 42,624 млрд рублей по номиналу. Цена отсечения была установлена на уровне 99,005% от номинала, что соответствует доходности 8,09% годовых.

"Сегодня Минфин предложил рынку три выпуска: семилетний ОФЗ-26226, трехлетний ОФЗ-26209 (без определенного лимита), а также девятилетние ОФЗ-52002, индексируемые к инфляции, на сумму 5,2 млрд рублей. Учитывая позитивную конъюнктуру рынка (на фоне интереса к рискам и отсутствия новостей по санкциям), спрос на первом и втором аукционах был высокий (по совокупным результатам они могут оказаться самыми успешными за год). Наши оптимистичные ожидания в отношении семилетнего выпуска обусловлены тем, что на первоначальном аукционе по этой бумаге (5 февраля) наблюдался высокий спрос, а на прошлой неделе на вторичном рынке были зафиксированы большие обороты", - отмечают аналитики компании Sberbank CIB.

При этом рубль почти не отреагировал на послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Ежегодное обращение лидера государства к парламенту является программным документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренное снижение в среду, однако держатся близко к максимальным за три месяца отметкам. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК снизилась на 0,84%, до $65,98 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,66% - до $56,08 за баррель. Торги мартовским фьючерсом завершатся в среду.

"В целом ситуация на рынке нефти конструктивная, - говорит старший стратег сырьевого рынка в ING Bank NV Уоррен Питерсон. - Саудовская Аравия демонстрирует твердое намерение восстановить баланс на рынке, сокращая добычу сильнее, чем того требуют условия соглашения". Вместе с тем эксперт отметил, что для североамериканского рынка ситуация чуть менее оптимистичная из-за стабильного роста запасов нефти в США.

Данные Американского института нефти (API) о товарных запасах углеводородов в США будут обнародованы в среду, а официальный отчет американского Минэнерго выйдет в четверг. По оценкам экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей, при этом резервы бензина и дистиллятов снизились.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,84% годовых. В то же время ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, а также ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 7,86%, 8,25%, 8,62% и 8,68% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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